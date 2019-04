Jennifer López nos pone a bailar con sus increíbles colaboraciones musicales

La intérprete neoyorquina Jennifer Lopez, de 49 años de edad, lanzó el pasado 3 de abril el tema musical Medicine, en colaboración con French Montana, siendo ésta la tercera vez que trabajan juntos. El tema, que ya cuenta con más de 11 millones de views en YouTube, ha recibido muy buenos comentarios por parte de los fans de la Diva del Bronx, quienes reconocen su talento y habilidad para poner a bailar a todos al ritmo de la música.

"Es una canción muy atrevida. Es una especie de empoderamiento para las mujeres, para dejar en claro de lo que somos capaces, haciéndole saber a los hombres que no vamos a aceptar cualquier cosa", declaró la pareja de Alex Rodriguez sobre la temática que aborda la canción.

Medicine con French Montana

Jennifer Lopez y French Montana son unos de los cantantes que mejor se entienden cuando de unir sus talentos se trata, pues antes de Medicine ya habían trabajado juntos, en el 2014, en las canciones I Luh Ya Papi y Same Girl, siendo la primera la que mejores resultados obtuvo, al contar, hasta el momento, con más de 113 millones de reproducciones en YouTube.

Esa exquisita química musical que tienen la trasladaron a Medicine, por lo que se espera que este dueto supere en números a I Luh Ya Papi, ¿y cómo no? si nos muestra la mejor versión de Jennifer Lopez, al incluso sorprendernos con su habilidad para el pole dance.

Así como este tema, recordamos otras increíbles colaboraciones con las que JLo se ha apoderado de la radio y de las listas de popularidad.

Olvídame y Pega la Vuelta con Marc Anthony

A pesar de que Jennifer Lopez y Marc Anthony se divorciaron en junio de 2014, ambos artistas son el vivo ejemplo de que se puede mantener la amistad con las exparejas y no solo eso, sino que ambos han seguido trabajando en equipo para deleite de sus fans y de sus hijos, Emme y Maximilian, quienes son los más felices con la gran relación que tienen.

Entre sus colaboraciones musicales se encuentran los temas Escapémonos, No me Ames y Olvídame y Pega la Vuelta, siendo ésta una de las más recordadas, ya que al término de su interpretación, en los Latin Grammy en 2016, ambos se vieron fijamente a los ojos y se dieron un beso en el escenario, con lo que cumplieron el deseo de los asistentes a la gala celebrada en la T-Mobile Arena, de Las Vegas, en Nevada.

Ni Tú Ni Yo con Gente de Zona

En junio de 2017 llegó a la escena musical Ni Tú Ni Yo, una de las colaboraciones más exitosas en la carrera de Jennifer Lopez.

El video de esta canción, que interpretó con gran sabor en compañía de los salseros cubanos de Gente de Zona, tiene un toque muy especial por contar con la participación de Marc Anthony, quien -aunque ya no es su pareja- le hizo una escena de celos por sus coqueteos con el actor mexicano Khotan Fernández. La canción ya rebasa las 100 millones de vistas en YouTube, colocándose así como una de las favoritas entre los fans de la artista de origen boricua.

Adrenalina con Wisin y Ricky Martin

En 2014 tocó el turno a Adrenalina, una colaboración con Wisin y Ricky Martin, donde los tres artistas sacaron chispas y atrajeron la atención de los premios más importantes de la música latina. Tiene, hasta el momento, más de 746 millones de reproducciones en YouTube.

La canción contó con dos versiones, una en español y otra que combinó el español y el inglés. Esta última fue nominada como Video del Año en Premio Lo Nuestro en 2015, mientras que Univision la eligió como su tema con miras al Mundial de Brasil 2014

Adrenalina fue la segunda colaboración de Jennifer Lopez con ambos artistas. En 2011 interpretó con Ricky el tema Frío, mientras que en 2017 unió esfuerzos con Wisin en Amor, Amor, Amor. También cantó con Wisin, en compañía de Yandel, el tema Follow the Leader en 2012.

Bad Bunny en Te Gusté

A finales de 2018, Jennifer Lopez y el boricua Bad Bunny lanzaron el tema Te Gusté, un material que en YouTube ya rebasó las 82 millones de vistas. El gusto de JLo por la música de este joven representante del trap no es un secreto, a tal grado que ha llegado a 'promocionar' algunos de los más recientes éxitos del caribeño. Así sucedió cuando realizó un twerking muy sensual al ritmo de Mía y Alex Rodriguez fue el encargado de compartir el resultado por medio de su cuenta de Instagram.

Prince Royce y Pitbull con Jennifer Lopez en Back It Up

Otra de sus grandes colaboraciones es la realizada, en 2015, con Prince Royce y Pitbull. Cantaron el tema Back It Up, que tiene, hasta ahora, más de 288 millones de reproducciones en el canal de videos del cantante de origen dominicano. Prince Royce recuerda con muy gratos recuerdos a JLo, al asegurar que gracias a ella decidió cambiar su alimentación e ingresar al gimnasio.

Mientras que con Pitbull la intérprete tiene una relación mucho más cercana, al haber cantado juntos los temas Dance Again, On The Floor y We Are The One, siendo esta última la canción oficial del Mundial de Brasil.

Otros grandes hits de Jennifer Lopez

Así como con estas canciones, Jennifer Lopez también nos ha sorprendido por sus colaboraciones con Iggy Azalea en Booty, con Cardi B en Dinero y con Lil' Wayne en I'm Into You.

Y qué decir de sus duetos con el rapero neoyorquino Fat Joe, con quien ha colaborado en los temas Hold You Down, Stressin y Feelin’ So Good. Sin lugar a dudas, todo lo que toca JLo se convierte en oro.

¿Cuál es tu colaboración favorita de la Diva del Bronx?