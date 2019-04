Dayanara Torres no cabe de orgullo: su hijo mayor fue admitido en cuatro universidades

El tiempo pasa volando y parece que fue ayer cuando veíamos dar los primeros pasos de los pequeños hijos de Dayanara Torres, Cristian y Ryan -a quienes tuvo con el cantante Marc Anthony-, cuando en realidad ya son todos unos jovencitos e incluso están listos para enfrentarse a la vida adulta, por lo menos el mayor de ellos. Para muestra el más reciente post de la guapa puertorriqueña, quien muy orgullosa ha compartido una noticia muy importante sobre la vida de uno de sus hijos.

VER GALERÍA

A través de su cuenta de Instagram, la exMiss Universo presumió la gran noticia de que Cristian Marcus ha sido aceptado en las cuatro universidades en las que hizo solicitud para su ingreso. Feliz por los logros de su guapo retoño, la hermosa jueza de Mira Quien Baila All Stars le dedicó unas lindas palabras que compartió con todos sus seguidores. "¡Cómo pasa el tiempo! Visitando las cuatro universidades donde aplicó y fue aceptado", escribió la también actriz.

Dayanara continuó su mensaje expresando la admiración que siente por su hijo, al haber demostrado que está por demás capacitado para enfrentar esta nueva e importante etapa escolar. "(Fue aceptado) en dos de ellas con beca ¡por mérito! Nada me sorprende de mi Cristian. Estoy muy orgullosa de mi chico", finalizó su mensaje.

Hasta ahora, la exreina de belleza ha revelado que dos de las universidades que están a la espera de su retoño se encuentran en San Francisco y Nueva York, sin embargo, el joven aún no ha decidido cuál será su nuevo hogar por los próximos años, ni han comentado nada acerca de la carrera que decidirá estudiar. ¿Será que se dedicará a la música o al mundo del entretenimiento como sus famosos papás? o ¿será que se decida por el arte?, pues recordemos que en más de una ocasión ha demostrado ser un talentoso dibujante. Eso está por verse, una vez que el joven hijo del salsero tome la importante decisión.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Dayanara Torres dedica emotivo mensaje a su hijo Cristian, en su cumpleaños número 18

- Marc Anthony habla sobre cómo aprovecha al máximo el tiempo que pasa con sus hijos

El gran apoyo de Dayanara

A principios de este año, la bella boricua sorprendía a sus fans y seguidores al revelar que había sido diagnosticada con cáncer de piel. Amigos, familiares y su enorme séquito de seguidores de inmediato le hicieron saber que no se encontraba sola y le demostraron su apoyo. Sin embargo, los dos retoños de Dayanara también han fungido un papel súper importante para su mamá, a pesar de que para ellos también ha sido difícil afrontar esta dura situación.

VER GALERÍA

"Mis hijos, aunque asustados, cada vez que me ven me abrazan, me soban la cabeza. Ha sido fuerte pero juntos. Yo de todas he salido más fuerte que nunca", dijo en la entrevista con el programa Despierta América, en la que habló de su enfermedad y de su tratamiento, y en la que se mostró muy positiva respecto a su diagnóstico.