Un músico 'roba' el corazón de Águeda López en Las Vegas y ¡no es Luis Fonsi!

‘Lo que pasa en las Vegas, se queda en las Vegas’… parece que ese fue el dicho de Águeda López, quien se divirtió como nunca a su paso por ‘La Ciudad del Pecado’. La modelo de origen español acompañó a su esposo, el cantante Luis Fonsi a una de las noches más importantes: la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina. Además de disfrutar de esta gala, Águeda tuvo la oportunidad de vivir Las Vegas al máximo y se convirtió en la ‘envidia’ de miles, pues se fotografió con uno de los integrantes de los Backstreet Boys.

Águeda acudió a unos de los conciertos que la mítica boyband ofrece desde hace meses en The Axis at Planet Hollywood y como una fanática más cantó a ‘todo pulmón’ canciones como Larger Than Life, The Call, As Long as You Love Me, entre otras. A través de sus redes sociales, la modelo compartió algunas fotos y videos del show, el cual disfrutó junto a Yomaira Ortiz, esposa de Wisin. Parece que las esposas de Fonsi y Wisin se hicieron grandes amigas gracias a que ambos participaron en La Voz US como coaches. La complicidad entre los músicos se extendió hacia sus familias y tienen una gran relación de amigos.

Águeda y Yomaira pasaron una velada de lo más espectacular, pues revivieron sus años de adolescentes con los BSB. Lo mejor de la noche apenas estaba por venir, pues al final tuvieron la oportunidad de ir al backstage y Águeda ¡se fotografió con Kevin Richardson!, uno de los cinco integrantes de la banda de los noventas.

A través de Instagram Stories, compartió la imagen junto a su ídolo, quien según sus palabras era su favorito. ¿Te imaginas poder tomarte una foto con el crush de tu adolescencia? Seguro para Águeda fue una noche inolvidable.

Elegantísima sobre la red carpet

Tras una noche llena de emoción y nostalgia, Águeda se preparó para brillar -literalmente- sobre la alfombra roja de los Premios Billboard de la Musica Latina. La esposa de Luis Fonsi fue una de las mejor vestidas en la red carpet de la entrega, la cual se llevó a cabo en el Mandalay Bay Events Center.

Águeda fue el centro de las miradas con un espectacular diseño de Galia Lahav de lentejuelas y brillos. El vestido era de corte asimétrico con volumen en la parte frontal, adornado un gran moño con lentejuelas grises, el cual le daba un toque súper femenino. El modelo tenía un escote profundo, además de una abertura en la falda y estaba descubierto por la espalda.