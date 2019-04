Rosalía, la española consentida de los latinos, sorprendida por el cariño de sus fans

En una entrega tan importante como los Premios Billboard de la Música Latina no podía faltar la chica de la que todos están hablando: Rosalía. De España para el mundo, esta joven talentosa se hizo presente en Las Vegas y en exclusiva para HOLA! USA, habló sobre la calidez del público latino además de su primera vez presentándose en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley.

Sobre su fiel ejército de fans, la intérprete de Malamente, dijo que los latinos eran de los mejores: “Yo he tocado en todo Latinoamérica… Argentina, Chile, México… y también en Coachella. Todos los públicos están siendo súper cariñosos. Me sorprende, me encanta”.

¿Y cómo fue cantar en Coachella? “El público fue muy cercano. Cantaban las canciones y eso me sorprendió, aunque no entienden todas las frases ahí estaban dándolo todo”. Rosalía expresó que, ver a la gente así de emocionada con su música, fue lo mejor. “Como intérprete lo he disfrutado mucho. Había una energía muy bonita en ese sentido”, dijo emocionada.

La joven de 25 años se dijo muy feliz de estar en los Latin Billboard, y aunque era su tercera vez en estos premios, Rosalía estaba tan emocionada como la primera vez, ya que tenía dos nominaciones en importantes categorías. La española figuraba en la terna de Álbum Latin Pop del Año por su disco El Mal Querer, junto a otros grandes como CNCO, Piso 21 y Sebastián Yatra.

Además de categoría, Rosalía también estuvo nominada como Top Latin Albums artista del año, femenino con famosas como Karol G, Mon Laferte y Shakira.

Sobre su traje, el cual fue uno de los más vistosos en la alfombra roja de los premios, dijo que estaba inspirado en los aires flamencos de su país: “El flamenco siempre tiene volantes, mucho volumen… eso me encanta”.

Los planes que vienen

Rosalía contó a HOLA! USA que quiere seguir de gira, pero al mismo tiempo dedicarse a la grabación de sus próximos proyectos: “Estoy tratando de combinarlo (ambas actividades), no me gusta dejar de estar en el estudio, de componer, pero a la vez también estaré de gira”.