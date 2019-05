Zuria Vega se encuentra más que lista para recibir a su segundo hijo, quien llevará como nombre Luka. Y es que la actriz de Mi marido tiene más familia ha compartido en sus redes sociales los detalles más intensos y felices de su embarazo con sus más de 3 millones de seguidores, a escasos días del nacimiento de su próximo retoño.

En su canal de Instagram, la actriz hace referencia a sus últimas vacaciones junto al padre de sus hijos, el actor Alberto Guerra, y su primera hija Lúa, de dos añitos, para describir ese nostálgico episodio de su vida como el último de los tres juntos antes de agrandar la hermosa familia que ha formado.

VER GALERÍA

“He estado súper melancólica, lloro por todo…veo a Lúa jugar y lloro, veo fotos de Lúa y lloro. Entonces, creo que es caer en cuenta que todo en la vida tiene ciclos y son etapas que se van acabando y empiezan otras”, confesó la hija del fallecido actor Gonzalo Vega.

Zuria se muestra muy reflexiva por todo el aprendizaje que ha adquirido durante la ‘dulce espera’ y que viene matizada por los sentimientos encontrados propios de una madre en gestación. Es por ello que todos los martes de cada semana, vuelca su sentir a manera de catarsis con sus fans.

VER GALERÍA

“Te das cuenta que vas terminando una fase en que nuestra dinámica familiar nunca más va a ser la misma, seguramente va a ser mejor con el bebito. Mi bebita ya no va ser más la bebé, porque será la hermana grande. Ahora seremos cuatro, ya no seremos tres lo cual está va ser increíble, porque es el mejor el mejor regalo que le puedo dar tanto a Lúa como a Luka ”, expresó.

Del mismo modo, confesó que el embarazo le ha dado la oportunidad de centrarse más en ella misma y trabajar mucho en su lado espiritual, lo que ha provocado que se aisle un tanto de las personas, ya que las emociones encontradas forman parte de este gran proceso: “Estoy tarando de mantener mi espacio, no tengo ganas de ver a mucha gente. Con emociones encontradas y muy llorona. Alberto me dice: ¿por qué lloras? y yo le digo que no es de tristeza, no sé explicarlo, no se ponerlo en palabras, es solo el hecho de terminar una etapa y comenzar otra”, enfatizó.

VER GALERÍA

A pesar del impresionante carrusel de emociones por el que está pasando, Zuria se siente muy ilusionada y está disfrutando cada instante al lado de sus mejores aliados: su esposo y su hija. También, deja en claro que con Luka en la pancita tiene los sentidos más a flor de piel. Por ello, se dio a la tarea de explicar, dulcemente, la notable diferencia entre su primer embarazo y éste: “Estoy sintiendo todo mucho más que en mi primer embarazo, de hecho me he llevado un par de sustos porque he tenido contracciones fuertes y regulares”, continuó.

Más notas como esta:

La hija de Zuria Vega y Alberto Guerra, la favorita de las redes

Así ha transcurrido el embarazo de Zuria Vega

Apuestas en casa por el día del nacimiento

A sus 30 años, Zuria se convertirá en madre por segunda vez y la expectativa por el nacimiento de Luka tiene a ella y a su esposo, Alberto Guerra, felices de la emoción. Es por ello que ambos, en casa, han decidido jugar una quiniela con la finalidad de adivinar el día exacto en el que su bebé llegará al mundo.

VER GALERÍA

Según, ella el pequeño nacerá entre el 11 y el 15 de mayo. Aunque no sabemos con exactitud que fecha tiene en mente Alberto, la mexicana no quiere dar su brazo a torcer y quiere imponerse a las ideas del cubano: “Aquí en la casa ya empezó la quiniela. Yo había dicho que nacería el 20, pero creo que va a nacer entre el 11 y el 15. Alberto dice que eso no se vale. Ya lo siento cerca, se mueve muchísimo, mucho más que Lúa. Se mueve en las noches. El próximo martes prepararé la maleta para ir al hospital”, finalizó.