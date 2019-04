No imaginas la reacción del novio de Fernanda Castillo después de verla subir más de 25 libras

Fernanda Castillo es una mujer apasionada por su carrera y dispuesta a aceptar los retos que un papel le exija. El más reciente fue el de subir 26 libras (12 kilos) para interpretar a Tami en la cinta Dulce Familia. El reto no fue algo que sólo ella vivió, sino también su novio Erik Hayser, quien estuvo a su lado todo el tiempo, pero, ¿cuál fue su reacción?

“Erik es un dios, me dijo que pesara lo que pesara me vería hermosa, fue un excelente compañero”, recordó con cariño las palabras de su novio. Fue así como Fernanda contó con toto el apoyo de su pareja en una situación que, como detalló en una de sus publicaciones de Instagram, por momentos le causaron algunas inseguridades.

Poco a poco la actriz regresó a su peso normal, pero compartió con sus seguidores en las redes sociales cómo fue el proceso de interpretar a Tami y los recuerdos no tan gratos que le trajo en junio del año pasado. “Esta soy yo, semanas después de despedirme de Tami, mi personaje en Dulce Familia; el personaje que me llevó a una gran transformación externa, pero también interna”, expresó.

“Desde muy joven empecé una batalla contra mi cuerpo porque no era ‘lo que debía de ser’. Mientras más me angustiaba por llenar las expectativas de los demás, de cómo ‘debía’ verme, mi cuerpo más se resistía”, señaló. “Con los años fui aprendiendo a negociar con mi cuerpo, a veces a las malas (con dietas demasiado estrictas y riguroso ejercicio) a veces a las buenas (relajándome, cuidándome y confiando). Después de mucho creía haber hecho las paces con él”.

Tami, un personaje que le dejó múltiples enseñanzas a Fernanda Castillo

A la par del choque de ideas que tuvo Fernanda Castillo, la actriz llegó a tomarle un gran cariño a su personaje. “Cuando llegó Tami y la oportunidad de interpretarla, la vida se me movió. Regresar a una lucha con mi cuerpo me daba miedo y empecé a sentirme profundamente insegura. ¿Cómo iba a entender a un personaje que se aceptaba y quería, si yo nunca había hecho eso? Si no sabía cómo hacerlo”, escribió.

“Puedo decir que sólo durante la filmación de la película, jugando a ser Tami, con la ropa de Tami, con su alegría y lejos de presiones; me sentí feliz. Comparto esto porque sé que, como yo, muchas mujeres y hombres que me leen pasan por esto toda su vida. A veces no se trata del peso, a veces es tu nariz, lo delgado de tus piernas, tu estatura... a veces es solo un sentimiento interno de no gustarte cuando te miras al espejo”, compartió.

Ahora que le ha dicho adiós, Fernanda asegura que el aumento repentino de peso le generó problemas en las rodillas. Sin embargo, de esta experiencia se lleva mucho aprendizaje además de que para ella fue agradable saber que cuenta con su novio ante cualquier reto que su carrera le sugiera.