Exnovio de Jennifer Lopez se recupera exitosamente del grave accidente que sufrió hace semanas

Hace poco más de dos semanas, Casper Smart sufrió un grave accidente que le provocó una fractura en el tobillo derecho. Luego de una cirugía y varios días en reposo, el exnovio de Jennifer Lopez poco a poco se va recuperando y a través de sus redes sociales han mantenido informados a sus seguidores sobre su evolución. Lo último que el juez de Mira Quién Baila All Stars compartió con sus fans es que ya le retiraron el yeso, luego de llevarlo por más de tres semanas.

En su cuenta de Instagram –donde tiene más de 800 mil seguidores—Casper publicó varias imágenes sobre esta nueva etapa. En la primera de ellas, el joven bailarín se dejó ver con una amplia sonrisa y en muletas. Casper presumió su gran yeso y reveló a sus fans que estaba por librarse de esa molestia. A pesar de que no han sido semanas fáciles, el joven coreógrafo no ha perdido el ánimo, y muestra de ello es el entusiasmo con el que ha compartido este complejo proceso.

“El día de hoy me quitan el yeso y me pondrán una bota especial para poder caminar. Me he sentido irritado e incómodo, no he podido dormir bien y me ha dado claustrofobia. No puedo decirles lo emocionado que estoy por saber que ya me quitarán esto. ¡Qué comience la recuperación!”, escribió el coreógrafo.

Tras de esa imagen, el coreógrafo publicó un par de imágenes más en las que mostró a conciencia la cicatriz que le quedó en la pierna, producto de la cirugía de emergencia a la que se sometió unas semanas atrás para acomodar su tobillo, así como para arreglar uno de sus ligamentos, el cual resultó desgarrado y dislocado.

“Después de quitarme el yeso, mi pie todavía está extremadamente hinchado. Mucho hielo, elevación e ibuprofeno… Parece que tengo un pie de hobit de El Señor de los Anillos”. Además de ese mensaje, el bailarín –quien comenzó una relación con JLo en 2011–aseguró que las bromas por parte de sus amigos no cesarían, al menos en los últimos días.

¿Cómo ocurrió esta aparatosa caída?

El pasado 6 de abril Casper Smart sufrió un accidente mientras vacacionaba en México, por motivo de su cumpleaños. El bailarín estaba practicando dirt-biking (disciplina parecida al motocross), cuando tuvo una grave caída. De inmediato, el joven fue trasladado a Estados Unidos, donde fue atendido por un equipo médico y diagnosticado con una severa lesión en el tobillo derecho.

Debido a la gravedad de su herida, Casper fue intervenido quirúrgicamente y los doctores le colocaron un yeso, el cual llevó por casi tres semanas. Poco a poco, el joven Casper se recupera de esta mala experiencia y espera estar lo antes posible en las pistas de baile.