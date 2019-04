Edith González está muy contenta con su participación como jurado del reality Este es mi estilo, un programa en el que se aprecia su sonrisa y la gran energía que tiene con la gente. Sin embargo, una serie de rumores preocuparon a sus fans hace unos días, cuando una publicación mexicana aseguraba que la actriz se encontraba delicada de salud por complicaciones del cáncer con el que fue detectada en 2016. Especulaciones que ella misma aclaró.

VER GALERÍA

Para mantener a sus seguidores informados de lo que de verdad sucede en su vida, Edith González realizó una transmisión en vivo en las redes sociales. “No se puede desmentir algo que no es cierto, se puede decir simple y sencillamente que no pasó", explica en el video en el que aparece hablando por teléfono en lo que parece ser una entrevista con algún medio de comunicación.

Notas relacionadas:

- ¡Amor del bueno! Edith González y su esposo, más enamorados que nunca

- Los personajes de telenovela más entrañables de Edith González

"Se desmiente algo que fue cierto y ya se dice que no fue cierto. Algo que no pasó, pues no pasó y ya”, agregó. Lo que sí confirmó fue que ha estado visitando al médico, aunque esto no signifique una desmejora en su salud.

"No hay ninguna cosa extraordinaria en ir a ver al médico. Un chequeo general, que te mida la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, cómo estás de tu aparato inmune. Eso es normalísimo, continuó. Edith, una vez más, explicó que no es por un detalle en su salud que la haya hecho sentirse mal: "El que quiera verle cara de otra cosa, pues ya le verá cara de lo que le quiera ver".

Sobre las fotografías de ella en el hospital que, supuestamente, comprobarían que se ha sentido mal, aclaró: "Sacaron unas fotos en un hospital y, pues sí, son las revisiones que a cualquier persona se tiene que hacer cada año".

VER GALERÍA

La protagonista de Doña Bárbara agregó que por los antecedentes de salud que tiene, debe acudir a esos chequeos dos veces al año. Por ello, no sería nada extraño volverla a ver en frecuentes citas médicas a las que asiste para corroborar que todo está en orden. "¡Quedó claro, estoy feliz! Y que ya no inventen chismes", dijo al final de su transmisión.

Edith González, en su etapa más plena

Lejos de los rumores, Edith González vive muy contenta en su día a día. Además de su nuevo rol como jurado del reality, Edith está muy enamorada de su esposo, Lorenzo Lazo. A principios de año, la pareja viajó a sudamérica en unas vacaciones que la actriz documentó con varias fotografías y videos en sus redes sociales.

Bolivia y Colombia fueron sus destinos en esta escapada que hizo de la mano de su esposo. Edith quedó maravillada con la belleza de las llamas, y contenta por estar junto a animales tan impresionantes, protagonizó un divertido video que grabó su esposo.

"Último día del año, reflexiones: dejar ir, aceptar lo que no se puede cambiar y luchar con el alma por conseguir nuestros sueños. ¡¡Soy lo que hago no lo que digo que voy a hacer!! ¡¡Que tengan un cierre de año lleno de amor!! Confiar en mí. Amarme. Aceptarme", dijo en aquel entonces sobre su viaje.

VER GALERÍA