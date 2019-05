Carlos Ponce desactiva sus redes sociales, a unos días de su ruptura con Karina Banda

Luego de que el pasado 17 de abril Karina Banda confirmara su ruptura con Carlos Ponce, el actor ha decidido desactivar sus redes sociales. Lo último que el puertorriqueño publicó fue un mensaje con las palabras más amables para su expareja, con quien tuvo una relación por casi un año. En dicha publicación también pedía respeto y comprensión a sus seguidores en estos duros momentos por los que tanto él como su ex estaban atravesando. A unos días de ese mensaje, el protagonista de Silvana sin Lana cerró sus perfiles de Instagram y Twitter, en los que acumulaba miles de followers.

La única de sus plataformas que continúa activa es su cuenta de Facebook y su más reciente post hace referencia al proceso que está viviendo. El también cantante compartió una imagen con un texto en inglés con el fondo negro y letras blancas en el que se leía: “Solo necesito un descanso”.

Algunas de sus fieles seguidoras se solidarizaron con él y le dejaron los comentarios más tiernos, ofreciéndole su ayuda y asegurando que con el tiempo las heridas sanarán.

La ruptura de Carlos y Karina se dio a conocer la semana pasada por propia voz de la periodista, en plena emisión de El Gordo y la Flaca (Univision). Raúl de Molina, presentador del show, le preguntó directamente a Karina sobre lo ocurrido con Ponce, a lo que ella respondió –muy serena—que, debido a sus apretadas agendas, su relación no había funcionado. “No nos peleamos. Terminamos muy bien, fue una decisión de los dos. Somos amigos y tenemos un cariño bonito. Nos queremos mucho”, indicó la periodista, dejando ver que quedó en buenos términos con el actor.

Curiosamente, en agosto del año pasado, fue el mismo animador quien le preguntó a Karina si estaba saliendo o no con Carlos Ponce. Ante los múltiples cuestionamientos de Raúl, Karina terminó por confesar que sí estaba saliendo con el guapo actor y que eran novios... A unos meses de estas confesiones, ahora se sabe que la relación entre ellos no prosperó.

Un mensaje dedicado a su ex

Al poco tiempo de esa declaración en televisión, Ponce escribió un post cargado de sentimiento, el cual fue su última interacción en redes. “Fue una historia de amor muy bonita. Llena de cariño, risas, aventuras, aprendizaje. Con una mujer hermosa, cariñosa, romántica, inteligente, desinteresada, de intachables valores y virtud moral”, señaló al inicio de su mensaje.

“El amor es el ingrediente más importante para que una pareja sea sólida y estable. Pero no es el único factor. ‘Nada es más fuerte que el amor’. Una frase indudablemente hermosa pero no siempre efectiva. Me consta. Pero también me consta que nada es más fuerte que el amor de Dios, y que su plan para mí es perfecto y divino. Claro que muchas veces lo he cuestionado, soy humano, pero siempre, sin falta, me ha dado respuesta”, agregó.