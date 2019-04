Demián Bichir anunció el lamentable fallecimiento de su esposa, la actriz y productora de origen canadiense Stefanie Sherk, a través de su cuenta de Instagram. Con un sentido mensaje y una fotografía de su compañera de vida, el nominado al Oscar compartió con todos sus seguidores su sentir en estos duros momentos y sin entrar en más detalles, pidió privacidad y respeto para él y su familia.

VER GALERÍA

“Queridos amigos, a nombre de la familia Sherk y la familia Bichir Nájera, con un dolor indescriptible, les informo que nuestra hermosa Stefanie Sherk, mi amada esposa, falleció en completa paz, el pasado 20 de abril del año en curso”, escribió el mexicano sin revelar los motivos de su muerte. “Han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas y no sabemos cuánto tiempo nos llevará sobreponernos a este dolor”, agregó.

El protagonista de la película A Better Life continuó dedicando unas lindas palabras a su esposa, dejando salir su lado más sensible y vulnerable. “La hermosa, angelical y talentosa presencia de mi Stefanie será echada de menos profundamente y permanecerá en nuestros corazones para siempre” dijo.

El actor finalizó agradeciendo las muestras de cariño de su fans, familia y amigos que le han hecho llegar sus condolencias y pidió respeto durante este doloroso momento. “Agradecemos a todos de antemano sus oraciones y de manera respetuosa pedimos su comprensión para que podamos vivir este luto en paz y privacidad en estos momentos tan difíciles para todos nosotros. Es nuestra más sincera esperanza que nuestra amada Stefanie, mi ángel y amor de mi vida, descanse eternamente en paz”, puntualizó.

VER GALERÍA

La última foto que el actor publicó en Instagram, al lado de su esposa, es del pasado 31 de diciembre. En esa ocasión, el mexicano dedicó un sentido mensaje a su perrito Rudy, quien había fallecido entonces.

¿Quién era Stefanie Sherk?

Stefanie Sherk, de 35 años, era una destacada actriz y productora de Hollywood. Fue conocida por su participación en películas Valentine's Day y The Wish.

VER GALERÍA

Era originaria de Niagara-On-The-Lake, Ontario y se graduó de la University of Western Ontario y estudió The Neighborhood Playhouse School of the Theatre, de Nueva York. Estuvo casada con Demián Bichir desde 2016, sin embargo comenzó su relación con el actor desde 2011.