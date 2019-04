Marc Anthony habla sobre cómo aprovecha al máximo el tiempo que pasa con sus hijos

Sin duda alguna, Marc Anthony es una de las estrellas de la música latina más importantes. Sus canciones han sonado por todo el mundo y a donde llega, siempre es reconocido como el gran artista que es. Sin embargo, ese gran compromiso que tiene con su carrera y con su público, en ocasiones impide que el puertorriqueño pueda pasar más tiempo al lado de su familia, específicamente al lado de sus cinco hijos: Ariana, su hija mayor; Marcus y Ryan, a quienes tuvo con Dayanara Torres, y sus mellizos Emme y Max, frutos de su relación con Jennifer Lopez.

Afortunadamente para él, sus retoños entienden perfectamente que la carrera de su papá demanda mucho tiempo lejos de ellos, por lo que se han acostumbrado a disfrutar lo más que pueden de los instantes que pasan a su lado. En una reciente entrevista, el intérprete de Vivir la Vida reveló cómo es la convivencia con sus hijos y cómo ha sido su reacción al estar lejos de ellos.

“Gracias a Dios todos mis hijos saben que su papá no lleva un tren de vida de 9 a 5, que mi trabajo me lleva a estar fuera de casa por (mucho)tiempo”, dijo en declaraciones citadas por People en Español. “Pero siempre hacemos el esfuerzo de pasar tiempo juntos durante mis breaks lo más que se puede”, agregó.

Y de eso no queda duda. Pues a través de sus redes sociales, el salsero suele compartir los momentos más importantes al lado de sus guapos hijos, en donde da testigo de la excelente relación que mantienen con su papá e incluso entre ellos, a pesar de ser de diferentes mamás.

¿Se arrepiente de estar lejos?

A pesar de todo el éxito y el reconocimiento que le han traído todos sus años de impecable trayectoria, Marc Anthony en ocasiones lamenta no poder estar al lado de sus hijos e incluso ha llegado a cuestionar su carrera.

"La única cosa de la que me arrepiento es que lo que elegí hacer absorbe mucho mi tiempo", dijo en 2016 durante una entrevista con la cadena CBS. "Lo que hubiera dado por ser un padre que pasara más tiempo en casa y presenciar cada segundo de la vida de mis hijos. Me hubiera encantado hacer eso. Pero no pudo ser de otra forma", confesó Marc. El exitoso compositor también reveló que, a veces, se pregunta si haber estado ausente en casa fue lo correcto. "Es una de las cosas que me vienen a la mente. Fue un sacrificio enorme. Y, de pronto, empiezo a cuestionarme si todo valió la pena", dijo.