Durante varios años, la icónica marca de lencería femenina Victoria’s Secret había apostado por presentar lo mejor de sus diseños en los cuerpos de las mujeres más reconocidas del mundo de la moda, poseedoras de un físico único casi imposible de imitar, incluso para otras modelos. Sin embargo, la firma ha decidido dar un vuelco de 180° al reclutar entre sus ‘ángeles’ a Lorena Durán.

La modelo de origen español se ha convertido en la primera mujer considerada curvy en unirse a las filas de la firma, que entre sus 'ángeles' más famosos ha tenido a Alessandra Ambrosio y Adriana Lima, quienes se despidieron de la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show en los últimos años.

A través de su cuenta de Instagram, la joven de 25 años compartió con sus seguidores su emoción por pertenecer a este selecto grupo de mujeres que año con año nos sorprenden con su belleza y porte a la hora de desfilar con las mejores creaciones de Victoria’s Secret. “Estoy feliz y orgullosa de este nuevo trabajo, es el tiempo de la diversidad. Gracias al equipo de @victoriassecret por hacer realidad mis sueños”, escribió debajo de una serie de fotografías en las que posa por primera vez para la marca.

Los followers de Lorena la han felicitado y han mostrado su emoción debajo de las publicaciones que ha hecho hablando de su nuevo empleo. La española ha correspondido los lindos comentarios y envió un mensaje a todos sus fans. “Quiero agradeceros las muestras de apoyo y cariño recibido en estos días, a todos vosotros, a mi equipo de trabajo y mi familia. He estado rodeada de mucho amor y en este momento sólo puedo decir GRACIAS”, escribió.

La guapa española ha trabajado como modelo con curvas desde los 17 años y ha posado para marcas como: Asos, Zalando, El Corte Inglés, Intimissimi, Violenta Mango y recientemente de la colección diseñada por Sofía Vergara para Walmart.

La contratación de Lorena se da luego de que Victoria’s Secret se vio envuelta en una polémica al anunciar la contratación de Barbara Palvin -quien ya había sido parte de la marca hace unos años-, y presentarla como modelo plus size (talla grande), cuando en realidad la húngara no tiene las medidas para entrar en esa categoría y de hecho luce muy delgada, situación que no convenció del todo a sus fans ni a los seguidores de la marca.

La era de la diversidad

Además de la inclusión de Lorena Durán, la firma de lencería también acaba de reclutar a Alexina Graham, quien está haciendo historia al ser la primera modelo pelirroja en convertirse en un ‘ángel’ de la famosa marca.

“¡Esto es una locura! ¡Un sueño hecho realidad! Nunca en mi imaginación más salvaje pensé que esto se haría realidad. ¡¿Ser ángel?! GUAU. Gracias a Victoria’s Secret por creer en esta pelirroja, me siento muy honrada de ser parte de esta familia. No puedo esperar a que llegue”, se lee debajo de una publicación que la británica hizo en su cuenta de Instagram en la que anunció que se uniría de forma oficial a las filas de la famosa marca.