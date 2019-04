Después de semanas de arduo trabajo, para Karla Martínez unas vacaciones en familia fueron su mejor antídoto. La presentadora de Despierta América (Univision) viajó a su natal México para disfrutar de unos días de descanso en la isla de Holbox, uno de los destinos favoritos del Caribe mexicano. Karla viajó bien acompañada por su esposo Emerson Pereza y sus dos hijas, las encantadoras Antonella y Michaella, de 12 y 10 años, respectivamente.

Aunque la host de 42 años es discreta con su vida personal, en contadas ocasiones suele compartir imágenes o videos de su entorno familiar y parece que estas vacaciones fueron la ocasión perfecta para mostrar a sus seres queridos y por supuesto, para presumir su escultural silueta. Una de las imágenes que más impactaron a sus seguidores fue una en la que aparece con un bañador estampado con un escote pronunciado.

Al ver la foto, varias de sus amigas y colegas en Univision quedaron impresionadas por lo guapa que se veía y no dejaron de comentar la imagen. Luz María Doria, productora de Despierta América, Michelle Galván de Primer Impacto, y su cuñada y compañera de trabajo, Ana Patricia Gámez, le escribieron lindos mensajes en los que exaltaban la belleza de la animadora.

En otras más, Karla se muestra con diferentes trajes de baño, así como salidas de playa y otras favorecedoras prendas que destacan a la perfección su delgada figura, la cual es fruto de un estilo de vida sano.

Además de presumir sus postales como de calendario, también compartió una foto de sus hijas, quienes lucieron un bronceado espectacular, así como unas bonitas sonrisas, ¡justo como la de su mamá! Con esa imagen, Karla mostró que Antonella y Michaella cada vez más se van pareciendo a ella y que dentro de poco, se convertirán en unas lindas señoritas.

Tras un merecido descanso, Karla Martínez puso fin a sus vacaciones en México y ya está de regreso en Despierta América, ‘La Casita más Feliz de la Televisión’.

Un gran cambio en su vida

Hace tiempo, en una entrevista con HOLA! USA, Karla habló sobre el momento en el que se día cuenta que era hora de transformar su vida, no solo a nivel físico, sino también emocional. “Un día me vi en el espejo — creo que esto es algo que les pasa a muchas mujeres — y pensé ‘esta no soy yo’, esta no es la mejor versión de mí misma. Decidí ponerme en un régimen alimenticio fuerte, y hacer mucho ejercicio con la entrenadora y nutricionista Claudia Molina”.

“Lo más bonito de mi cambio personal es que fue un cambio de adentro hacia afuera, y lo más hermoso fue que motivé a muchas mujeres a cambiar su vida a una más saludable. Vivimos invadidos de procedimientos estéticos, se ha perdido la admiración por la belleza natural y por conseguir las cosas con esfuerzo”, comentó.