Si bien la semana pasada Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy, sorprendió a sus seguidores al anunciar que esperaba una hija con su esposa -con quien ha estado casada por 7 años- ahora la intérprete ofreció más detalles sobre su situación sentimental, mostrándose muy contenta con la buena nueva. “La verdad que es una noticia muy bonita para compartir, ¿por qué no compartirla?”, declaró la artista desde el aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue abordada por un equipo de prensa del programa El Gordo y La Flaca.

La intérprete reiteró su deseo de mantener su vida personal en privado y que solo compartirá con el público lo que ella considere necesario. “Todo a su momento y de la forma que se ha dado es muy natural. Mi vida privada es muy mía y lo que yo puedo lo comparto”.

Cuando fue consultada por el tiempo de gestación de su bebé, adelantó que más adelante cuando llegue la bebé al mundo “ya le daremos noticias”. Sobre su relación sentimental se mostró muy abierta y, aunque prefirió no hondar en el tema, señaló que nunca ha estado escondida.

“La información se estaba dando de una manera muy distorsionada y me pareció que no era necesario. Para mí el amor es de la manera que sea, yo creo que no tendría que ser algo que deba esconderse. Como les comenté, mantuve una relación de 7 años y escondida nunca estuve”, dijo Joy antes de despedirse de los reporteros y entrar en un vehículo que la esperaba para trasladarse a su destino.

Fue el pasado 17 de abril cuando la artista dio a conocer la noticia a través de la publicación de una ecografía en Instagram, en cuya leyenda revelaba no solo que estaba en la dulce espera, sino que ha estado casada con una mujer, a quien llamó “el amor de su vida”. En parte del texto se puede leer: “Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino”, dice Joy sin revelar el nombre de su esposa.

Joy se encuentra en un momento muy importante de su vida, no solo en el ámbito personal, también en el profesional. Además de la llegada de su bebé, la artista promociona el nuevo sencillo del dúo Jesse & Joy con el reguetonero J Balvin, titulado Mañana Es Too Late, cuyo videoclip fue publicado el pasado 12 de abril en YouTube y a la fecha ya cuenta con más de 14 millones de reproducciones.