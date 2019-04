La actriz y empresaria Elizabeth Gutiérrez se ha caracterizado siempre por ser una madre muy dedicada a sus hijos, Christopher y Kailey, ambos producto de su relación con el actor William Levy. Y es que los pequeños han demostrado que han heredado lo mejor de sus padres con una serie de atributos entre los cuales podemos destacar la galanura y el amor por los deportes.

VER GALERÍA

Y es que tal como lo muestra en sus redes sociales, ‘Tophy’, a sus 12 años se ha centrado en la empresa de convertirse en jugador de béisbol profesional, tal como lo hiciera su padre antes de convertirse en un famoso actor.

VER GALERÍA

Sin embargo, el talento deportivo innato que presume Christopher no solo viene del lado paterno, también proviene de su propia madre, 'Ely' Gutiérrez. Recientemente, la actriz de 40 años compartió un video en su cuenta de Instagram que dejó a más de uno impresionado y con la boca abierta en el que hace gala de su habilidad para el béisbol.

En primera instancia, se aprecia a la actriz tratando de batear el balón lanzado por su hijo con un resultado un tanto desalentador y acompañado de un gran susto, ya que la pelota le impacta en su hombro. Inmediatamente, hay un segundo intento en el cual la bella empresaria logra conectar de manera formidable un tremendo hit. El video va acompañado con una frase de Elizabeth en la que dice: "Luego de ser golpeada, le mostré cómo se hace” (After getting beat up, i showed him what’s up).

La gran hazaña de ‘Ely' fue celebrada por su primogénito y por sus más de 2 millones de seguidores en su cuenta de instagram, que se quedaron atónitos ante su emocionante logro. El video ya bordea las 200 mil reproducciones y un aluvión de comentarios positivos.

El material da fe del incondicional apoyo por parte de Elizabeth y William para incentivar las virtudes de sus pequeños, en este caso del talentoso Christopher. En repetidas ocasiones ambos han dejado claro que lo más importante para ellos es brindarle a sus hijos esa confianza necesaria para la consecución de sus sueños.

“Cuando él decidió jugar béisbol le dijimos: ‘Lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer. Así sea béisbol, básquetbol, fútbol o artista'. Lo que él elija hacer, que sea algo que le guste”, comentó una vez Levy a Univision, sobre el futuro de sus hijos.

Más notas como esta:

- Elizabeth Gutiérrez recibe un cariñoso mensaje de su hijo mayor por su cumpleaños

- Los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez son todos unos atletas

Talentoso como su padre

No cabe duda que el pequeño Christopher ha heredado el gusto por los deportes como su padre, William Levy, y sí que está llegando lejos.

En su perfil de instagram ‘Tophy’ comparte con sus más de 400 mil seguidores toda el progreso de su vida como pelotero, sus rutinas de ejercicios y sobre todo la admiración que siente por sus padres.

VER GALERÍA

Y es que en más de una ocasión, Levy ha expresado que durante su adolescencia tenía como objetivo llegar a las grandes ligas profesionales de béisbol. Sin embargo, la carencia económica y familiar que lo rodeaba de pequeño le fueron impidiendo que realizara ese sueño. Es precisamente por es motivo que el apoyo del protagonista de La Tempestad para impulsar la carrera de sus hijos es constante e incondicional.