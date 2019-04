Angélica Vale recordó a su papá, el actor Raúl Vale, con una tierna foto y un emotivo mensaje

Sin duda alguna, Angélica Vale proviene de una de las familias artísticas más importantes del mundo del espectáculo hispano. Es hija de la hermosa actriz Angélica María y del gran Raúl Vale, de quienes heredó el gran talento para la actuación, la música y la comedia. Consciente de todo lo que sus padres le han enseñado, no solo como hija, también como artista, la hermosa actriz recordó con mucha nostalgia a su padre, quien falleció en 2003 y quien este 20 de abril cumpliría 75 años.

A través de un emotivo mensaje en Instagram y una linda foto del pasado, en la que se puede observar a Angelica abrazar de forma efusiva a su padre, escribió unas palabras para honrar la memoria del actor y celebrar su legado. “Papá, hoy hubieras cumplido 75 años... ¿Como te me fuiste tan rápido? Se que desde donde estés me estás cuidando. ¡Te amo y extraño mucho!”, escribió la bella actriz de telenovelas como Y Mañana Será Otro Día.

Los fans de la comediante replicaron las palabras de Vale y se unieron a las felicitaciones para Raúl. Debajo de la publicación, que ya rebasa los 16 mil likes, escribieron: “Felicidades a tu papi. Con seguridad puedo decirte que él te ve y te cuida desde el cielo”. “Angélica, que lindo que recuerdes a tu papi. Yo también lo recuerdo con mucho cariño, todos los días escucho sus canciones”, comentaron.

En febrero del año pasado, Angélica habló de las enseñanzas que le dejó su papá antes de morir y de lo que extraña desde que él partió. “Me dejó muchas cosas buenas. Ahora lo entiendo más que nunca, porque ¡cómo me molestaba! Me decía: ‘Angélica vete a Estados Unidos. Estudia, aprende inglés, haz las cosas por allá’, a lo que yo le contestaba: ‘Ay papá cómo crees. Tengo una carrera de teatro en México, estás loco’. Mira dónde acabé, viviendo aquí con mis hijos y ahora pienso decirles lo mismo”, aseguró durante una entrevista con el programa Despierta América luego de haberle mostrado un emotivo video en el que su padre hablaba de los momentos más especiales que vivió al lado de su hija.

Talento que se hereda

Como era de esperarse, Angélica Vale parece haberle compartido sus genes artísticos a su hija Angeliquita, quien en más de una ocasión ha demostrado que muy pronto podría seguirle los pasos a su mamá. De hecho, recientemente la actriz compartió muy orgullosa que su primogénita debutó en el teatro y en un papel masculino.

La también comediante no podría estar más emocionada con el debut en teatro de su pequeña y a través de su cuenta de Instagram, compartió su felicidad por verla actuar. Con una tierna foto que muestra a la primogénita de la actriz totalmente caracterizada, cargando una guitarra, la actriz recordó sus inicios en la pantalla chica y se mostró emocionada por el debut de su retoño. “Hoy mi hija tuvo una presentación de teatro musical donde salió de hombre. Pero lo mejor fue verla en el escenario, cantando, bailando y actuando. Gozando, tanto, que me recordó mi niñez cuando yo también ‘jugaba en el escenario”, escribió la orgullosa mamá debajo de la increíble postal.