La tarde del pasado 18 de abril, Karina Banda sorprendía a sus fans al confirmar que su relación con Carlos Ponce había terminado. A través de una conversación con Raúl de Molina, durante el programa El Gordo y la Flaca (Univision), la mexicana explicó que los diversos compromisos laborales de ambos les impedían verse seguido, por lo que habían decidido poner un alto a su noviazgo. Ahora es el actor de origen puertorriqueño quien reafirmó la triste noticia vía sus redes sociales.

A través de un emotivo mensaje que publicó en su cuenta de Instagram y en el que se dirigió a su exnovia, Carlos compartió unas palabras con todos sus seguidores en las que expresó su sentir tras el rompimiento. “Fue una historia de amor muy bonita. Llena de cariño, risas, aventuras, aprendizaje. Con una mujer hermosa, cariñosa, romántica, inteligente, desinteresada, de intachables valores y virtud moral”, escribió al inicio de su mensaje.

“El amor es el ingrediente más importante para que una pareja sea sólida y estable. Pero no es el único factor. ‘Nada es más fuerte que el amor’. Una frase indudablemente hermosa pero no siempre efectiva. Me consta. Pero también me consta que nada es más fuerte que el amor de Dios, y que su plan para mí es perfecto y divino. Claro que muchas veces lo he cuestionado, soy humano, pero siempre, sin falta, me ha dado respuesta”, agregó.

El guapo actor siguió con sus palabras y fue entonces que habló de las razones que los llevaron a terminar su relación, sin embargo -y fiel a sus costumbres-, no profundizó mucho al respecto. “Entonces, ¿por qué una historia tan bonita tenía fecha de caducidad? La respuesta queda entre Dios, Ella y Yo”, explicó, para después aclarar que nada de lo que se ha dicho en torno a su relación es cierto.

“El ser figura pública no define que toda nuestra intimidad está disponible a dominio o consumo público. La razón de nuestra desunión como pareja no ha salido de nuestros labios. Por lo tanto, lo que has escuchado o leído es simplemente especulación, opinión, desinformación o chisme sin fundamento. Gracias por estar pendiente y por todo el apoyo en momentos de gloria y pena”, finalizó.

Un romance discreto

Karina Banda y Carlos Ponce comenzaron su relación a mediados del año pasado. En ese entonces, la noticia también se supo a través de ‘El Gordo de Molina’ durante el programa que él conduce y en que también trabaja la mexicana. Sin embargo, ella pidió que ya no la cuestionaran al respecto y se limitó a bromear diciendo que de continuar insistiendo al respecto le podían “espantar” a Carlos.

Por otro lado, el actor dejó de lado la discreción y en una entrevista con la revista People en Español, habló, de forma muy superficial, sobre su relación. "Nosotros nos estamos conociendo. Llevamos un par de meses conversando mucho, saliendo, nos llevamos muy bien”, dijo.