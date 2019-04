La vida de Eva Mendes dio un giro hacia lo inesperado cuando conoció a su amado Ryan Gosling. Antes de darse cuenta ya era madre de dos niñas, algo que era una idea distante en algún momento de su historia. “Era lo más alejado de mi mente”, comentó Eva para la revista Women’s Health . "Ryan Gosling solo sucedió. Quiero decir, enamorarme de él. Entonces tuvo sentido para mí tener no hijos, sino sus hijos. Fui muy específica con él”. Los dos protagonistas de Place Behind the Pines son padres de Esmeralda, de cuatro años, y de Amada, de dos años.

Eva Mendes reveló que no solo quería tener hijos, sino que quería tener los hijos de Ryan Gosling.

La actriz de 45 años de edad, quien reconoció que apenas está saliendo del “modo supervivencia” y que “se siente de nuevo como persona”, obtiene inspiración de su propia madre en lo que se refiere a criar a sus hijas. “Básicamente provengo de un hogar de un solo padre; aunque amo a mi papá, mi mamá crio a cuatro de nosotros ella sola… Ella era la madre en Cuba que tenía que caminar no sé cuántas millas para recoger agua del pozo”, explicó la actriz de Hitch. “Esa fue su realidad durante un tiempo; por lo tanto, el nivel de respeto y aprecio que siento por ella ahora es increíble.”

La actriz continuó: “No teníamos mucho en la infancia. Mi madre decía: ‘Sin importar lo poco que tenemos, hay mucha gente que tiene menos’. Ella me hizo apreciar eso desde temprana edad”. Con las lecciones de su madre en mente, Eva señaló que, aunque sus hijas nacieron en una familia que tiene más apoyo y recursos, lo importante es mantener los pies en la tierra.

“Lo que intento enfatizar es que no permito a mis hijas verme prestar atención a la ropa que uso. Nunca me han visto arreglarme para algún evento; nunca me han visto trabajar”, dijo Eva. “Eso está bien para quien desee hacerlo así, pero mi manera de mantener la normalidad es no permitirles verme en esas situaciones. Yo solo soy Mamá. Y estoy más que feliz de ser solo Mamá.”