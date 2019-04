¿Con cuál te quedas? Los personajes con los que Liam Hemsworth ha conquistado la pantalla

El actor australiano Liam Hemsworth dio sus primeros pasos en la actuación en su país natal y luego en Inglaterra, en donde mostró su calidad en diversas series y películas.

Su debut en una cinta estadounidense se produjo de la mano de Knowing, un proyecto en el que coincidió con Nicholas Cage y en el que dio vida a un estudiante.

A pesar de que su actuación fue breve, tras este film llegaron muchos más con los que logró ganarse el corazón de sus fans y de Miley Cyrus.

A continuación recordamos algunas de las películas que han marcado la carrera de Liam Hemsworth.

Conoció al amor de su vida en The Last Song

Además de significar su primer gran proyecto en Estados Unidos, la película The Last Song, estrenada en 2010, también fue muy importante en el plano personal para Liam Hemsworth, ya que ahí coincidió con Miley Cyrus, el gran amor de su vida.

La llegada de Liam al proyecto fue un tanto accidentada, ya que originalmente el papel de Will Blakelee sería realizado por otro actor, pero las cosas no funcionaron, lo que le abrió la oportunidad y vaya que la supo aprovechar.

The Hunger Games marcó una época en el cine

Dos años después de The Last Song, Liam Hemsworth recibió la oportunidad de su vida con la película The Hunger Games, la cual desde su primera entrega atrapó a los fans del libro y de la ficción.

En esa cinta, que constó de cuatro entregas, el nacido en Melbourne personificó a Gale Hawthorne, el mejor amigo de Katniss Everdeen, rol realizado por Jennifer Lawrence.

La segunda entrega, The Huger Games: Catching Fire, fue la que mejores números tuvo en taquilla.

Después de The Hunger Games no faltaron los protagónicos

Tras su primera aparición en The Hunger Games, los roles protagónicos se volvieron una costumbre para el hermano de Chris y Luke Hemsworth, aunque también tuvo un papel secundario en The Expendables 2, donde dio vida a Billy Timmons.

En 2013 estuvo en cuatro películas, incluida la segunda entrega de The Hunger Games: Catching Fire, siendo más que evidente lo bien que le sentaba su presencia a las cintas en las que participaba.

Lo vimos en Love and Honor, Paranoia y en Empire State, siendo la primera la que mejores números entregó. Ahí fue Mickey Wright, un soldado que combatió en Vietnam y que estaba enamorado de Candace, personificada por Teresa Palmer.

Repite la fórmula con Teresa Palmer

Mientras se preparaba el estreno de The Hunger Games: Mockingjay - Part 1, llegó a las pantallas de cine la película Cut Bank, proyecto en el que Liam Hemsworth volvió a coincidir con Teresa Palmer.

En esta cinta fue Dwayne McLaren, un exjugador de fútbol americano que sostiene una relación sentimental con la aspirante a modelo, Cassandra Steeley.

Cansados de su rutinaria y aburrida vida en la pequeña localidad de Cut Bank, la pareja decide dejar la comunidad y mudarse a una gran ciudad, pero el haber presenciado y grabado un crimen les cambió sus planes y los puso en la mira de las autoridades.

De regreso a Australia con The Dressmaker

Siempre es bueno tener muy presentes nuestros orígenes para nunca olvidar de dónde venimos y así le sucedió a Liam, quien tras algunos años trabajando en Hollywood volvió a Australia para personificar a Teddy McSwiney en la cinta The Dressmaker, drama en el que coincidió con Kate Winslet.

Esta cinta, estrenada en el 2015, está basada en la novela del mismo nombre y trata sobre la historia de Tilly Dunnage, una costurera que regresó a Dungatar, el pueblo de su infancia, para vengarse de todos los que le hicieron daño y lo hará por medio de sus habilidades para la costura.

Es protagonista de la secuela de todo un clásico del cine

En 2016 fue elegido para el rol de Jake Morrison en la película Independence Day: Resurgence, una secuela de la cinta Independence Day, la cual fue un hit en taquilla en 1996.

El film se centra 20 años después de la invasión extraterrestre ocurrida en julio de 1996, donde Liam da vida a un piloto de la Earth Space Defense, quien tendrá la misión de hacer frente a las poderosas armas y maquinarias extraterrestres.

En la trama tiene una relación con Patricia Whitmore, rol ejecutado por Maika Monroe,

Isn't It Romantic, la más reciente cinta de Liam Hemsworth

Tras Independence Day: Resurgence, vimos al actor, de 29 años de edad, el cintas como The Duel, Killerman y más recientemente en Isn't It Romantic, siendo este su último proyecto hasta el momento.

Esta película, estrenada en 13 de febrero de 2019, muestra a Liam en el papel de Blake, uno de los hombres que sueña con conquistar el corazón de Natalie, una arquitecta australiana que radica en New York que siempre ha tratado el amor con cinismo, pero un incidente en el Metro le cambiará la vida y la hará despertar en una comedia romántica que nunca creyó vivir.

