¡Beyoncé lo ha vuelto a hacer! La cantante sorprendió a sus fans al lanzar su documental Homecoming: A Film by Beyoncé en Netflix, sin embargo, la verdadera sorpresa no fue esa -pues desde hace unas semanas ya se había anunciado su lanzamiento-. Muy a su estilo y como lo ha venido haciendo con sus últimos dos álbumes, la intérprete de Sorry lanzó un disco en vivo que ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Tanto el documental como el álbum fueron grabados durante sus increíbles presentaciones en Coachella el año pasado, convirtiéndose en la primera mujer negra en encabezar el cartel.

RELACIONADO: Beyoncé muestra el increíble parecido que tiene con su hija Blue Ivy, ¡son igualitas!

El revelador documental, ofrece una mirada íntima al mundo interior de la superestrella, en donde no solo habla de la estricta dieta y el esfuerzo físico al que se sometió para lograr la espectacularidad de su show, el cual estuvo inspirado y rindió un homenaje a los colegios y universidades históricamente negros (HBCU, por sus siglas en inglés), y en el que participaron 200 bailarines, coristas y hasta una banda de música. También reveló algunos detalles de su vida privada. En el filme, Beyoncé habla sobre lo complicado que fue dar a luz a sus mellizos, pues tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia, por lo que uno de sus bebés casi miuere, al detenérsele el corazón cuando aún estaba en el útero. “Hubo días en los que pensé que no volvería a ser la misma”, dijo, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Antes del estreno de su película y su disco, Beyoncé ya había hablado de las complicaciones del nacimiento de sus hijos. "Yo pesaba 218 libras el día que di a luz a Rumi y a Sir", dijo. "Estaba hinchada por la toxemia y había estado en reposo en cama durante más de un mes. Mi salud y la de mis bebés estaban en peligro, así que tuve una cesárea de emergencia. Pasamos muchas semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales".

MÁS: La 'fiesta privada' de Beyoncé y Jay-Z en el Louvre se hace viral





A un año de aquel histórico concierto, junto Jay Z y sus hijos, Rumi y Sir, ahora con 22 meses de edad y Blue Ivy de siete, Bey hizo su gran regreso a la música desde el escenario de Coachella. “Siento que hicimos algo de lo que mi hija, mi madre, mi padre y todas las personas que también son mis hermanos y hermanas alrededor del mundo puedan sentirse orgullosos, y por eso vivo”, dice en el documental. “Tengo tanta suerte y estoy agradecida de poder llevar todas estas ideas y convertirlas en algo que sana a las personas y que puede inspirar a aquellos que sueñan en grande. Les muestra que no tienen límites. Si yo puedo hacerlo, ellos también pueden lograrlo”:

En solo tres horas, el tráiler del documental publicado en Instagram de Beyoncé registró más de tres millones de visitas.