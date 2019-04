Alessandra Villegas, la pareja de Daniel Sarcos, habla de su maternidad y confiesa que no ha sido fácil

Hace apenas dos meses, Alessandra Villegas y Daniel Sarcos celebraban la llegada de su primer hijo en común al que le pusieron por nombre Daniel Alejandro. Y aunque el nacimiento del guapo bebé llenó su casa de alegría y mucho amor, la pareja tuvo que adaptarse rápidamente a su nueva etapa y rutina, que ahora incluye a su bello retoño. Convertirse en padre es una de las alegrías más grandes que puede tener una persona, sin embargo, también significa todo un reto y no siempre es de lo más fácil. Así lo hizo saber la bella presentadora en su más reciente publicación en sus redes sociales.

VER GALERÍA

A través de su cuenta de Instagram, Alessandra compartió una tierna fotografía en la que se puede ver al pequeño Daniel llorar a todo pulmón, mientras la venezolana lo carga en sus brazos. Junto a la postal, la madre del pequeño compartió un mensaje en el que confesó que, aunque es feliz en su nueva faceta, a veces siente que se le dificulta al ser una madre primeriza. “Mamás, se vale compartir que no todo es un cuento de hadas en esto de la maternidad, pero vale la pena 100%”, compartió con todos sus seguidores.

VER GALERÍA

Debajo de su publicación, sus fans replicaron sus palabras y recibió el respaldo de otras madres que confesaron que en algunos momentos han sentido que no pueden más, sin embargo, todas reconocieron que no cambiarían por nada el ver jugar o hacer travesuras a sus hijitos. “Es parte del proceso y hasta eso también hay que disfrutarlo, porque pese a todo eso, ser madre es lo más maravilloso que te puede pasar”, escribió una de sus seguidoras. “Cada día más bello ese bebé. No todo es color de rosa, pero vale la pena cada microsegundo que pasamos con ellos”, comentó otra.

VER GALERÍA

Daniel Sarcos es consciente del gran esfuerzo de su esposa y ha reconocido la fortaleza que ha mostrado durante su embarazo y tras el alumbramiento de su pequeño. A través de sus redes sociales, el presentador ha enviado varios mensajes en el que deja en claro lo mucho que admira a su guapa mujer, quien además de su trabajo en la pantalla chica, se ha convertido en empresaria y tiene su propia marca de bolsos, además de su nueva faceta como conferencista. "¿Qué les parece a ustedes? Acaba de dar a luz, acaba de estrenar un programa de televisión, está buscando la tercera temporada de sus carteras", expresó. "Y, por si fuera poco, está preparando ahora el tema de emprendedoras", dijo sobre la conferencia que la presentadora ofrecerá.

Notas relacionadas:

- Daniel Sarcos, el más orgulloso por su hija en la alfombra de Premio Lo Nuestro

- Exclusiva de HOLA República Dominicana: Daniel Sarcos y Alessandra Villegas presentan a su bebé

Los primeros momentos al lado de Daniel Alejandro

El pasado 5 de febrero, Alessandra y Daniel compartieron la noticia del nacimiento de Daniel Alejandro. Un mes más tarde, la pareja presentó orgullosa a su hijo en las páginas de ¡HOLA! República Dominicana y en donde Sarcos relató cómo fueron esos primeros minutos, luego de que Alessandra diera a luz. “Pude ver el momento en que nació, no lo perdí de vista, después de esto me llamaron para que estuviera con él en el pesaje, en la limpieza”. Agregó que tuvo la oportunidad de ser él quien lo pusiera en los brazos de Alessandra. “Corté el cordón umbilical, después me lo entregaron para que fuese yo quien le presentara a su mamá. Fue un momento inolvidable”.

VER GALERÍA