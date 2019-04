Hace unos días se rumoraba que la cantante Joy Huerta, del dúo Jesse y Joy, esperaba gemelos a través de un vientre de alquiler, información que la propia artista desmintió. Sin embargo, este martes la intérprete de La de la mala suerte confirmó que próximamente se convertirá en mamá, pero no se trata de gemelos y tampoco de un embarazo subrogado: tendrá una hija con su esposa, con quien afirmó que ha estado casada durante siete años. La artista dio a conocer la noticia con la publicación de un video de su ecografía y un conmovedor mensaje que tomó por sorpresa a la mayoría de sus seguidores.

Si bien el año pasado se le vinculó con Jencarlos Canela, ahora queda claro que -como la propia intérprete señaló en su momento- solo se trataba de una bonita amistad. “Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino”, dice Joy sin revelar el nombre de su esposa.

Y continúa: “Pero dejando a un lado el miedo y el qué dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad. Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida. Me dedico a la música, y cuando me paro frente a mis queridos compañeros de prensa hablo sobre eso: mi trabajo, ni más, ni menos. Yo seré quien decide cuando y cuánto compartir de mi vida privada e intimidad con el mundo como lo he hecho hasta el día de hoy. Los amo a todos y cada uno de ustedes y agradezco de manera infinita tenerles”.

Los rumores entorno al embarazo subrogado de Joy comenzaron durante la trasmisión de un programa radial, donde se aseguró que la intérprete esperaba gemelos y la información pronto comenzó a replicarse en varios medios de comunicación. Ante estas afirmaciones, la cantante se volcó a Twitter para expresar su opinión: “Mejor pregúnteme directamente en vez de confiar en tales fuentes de información. Es una pena que como medio de comunicación 'serio y/o confiable' caigan en un chisme de estos por atención”.

La vida parece sonreírle a la artista. Además de la llegada de su bebé, la artista promociona el nuevo sencillo del dúo Jesse y Joy con el reguetonero J Balvin, titulado Mañana Es Too Late, cuyo videoclip fue publicado el pasado 12 de abril en YouTube y ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones.