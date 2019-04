Dayanara Torres ha dado una gran lección a todos sus seguidores con la fortaleza que demuestra en su lucha contra el cáncer de piel. Y es que, desde que fue diagnosticada con la enfermedad, la puertorriqueña no ha hecho más que poner una buena cara y, con mucha fe, hacer frente a los tratamientos médicos por muy agotadores que sean. Su buen humor ante una situación tan complicada le mereció la admiración no sólo de sus fans, sino también de sus familiares, amigos y colegas, una de ellas Zuleyka Rivera, quien le mandó un mensaje de aliento en esta etapa tan difícil de su vida.

VER GALERÍA

Dayanara Torres y Zuleyka Rivera son muy buenas amigas. Por ello, Zuleyka aprovechó su participación en El Gordo y la Flaca para referirse a la ganadora de Mira Quién Baila, ya que después de ver un video que ella misma publicó, en donde muestra el proceso de su tratamiento, se conmovió por su entereza. "Dando la batalla", dijo Zuleyka junto a Lili Estefan al notar que su amiga no pierde la sonrisa en ningún momento. "Ella como una buena guerrera de la vida, que es", agregó con admiración. Y para mostrar su apoyo en esta situación, dijo: "Te mandamos las mejores vibras para que salgas de esto, mi amor".

Notas relacionadas:

- Dayanara Torres encuentra en sus amigas el mejor refugio en estos duros momentos

- Dayanara Torres, más fuerte que nunca, inicia su tratamiento de radiaciones

Además del lazo cordial que las une, ambas tienen un título en común, el de Miss Universo. Dayanara se convirtió en la mujer más bella en 1993, mientras que Zuleyka fue la ganadora de la anhelada corona en ela año 2006. Las chicas no sólo llevan con orgullo el título al que hasta la fecha hacen justicia, sino que también son orgullosamente puertorriqueñas, un detalle en común que las unió mucho más.

VER GALERÍA

El video en cuestión muestra a Dayanara en la que sería su tercer sesión de radioterapia, un clip en el que deja ver que los días en el hospital los pasa acompañada de sus seres queridos, en esta ocasión, de su mamá, la señora Luz Delgado, y de su hermano José, al igual que algunos amigos. “Todos los días me levanto agradecida, contando mis bendiciones, siempre rodeada de amor”, anotó Dayanara junto al video. Tengo a los mejores amigos y familia del mundo, y el cariño, oraciones y buenos deseos de todos ustedes. Oramos, meditamos y hasta Jugamos... (ganó Lela, la reina madre)”, contó sobre el juego de mesa con el que se entretuvieron durante la sesión.

Dayanara Torres y las incontables muestras de cariño en sus momentos más complicados

Desde su compañero en Mira Quién Baila All Stars, Casper Smart, hasta su ex esposo, Marc Anthony; quienes conocen a Dayanara no hacen más que enviarle la mejor de las vibras para que pronto salga adelante de este bache en su vida. Marc, quien también es padre de sus hijos Cristian y Ryan, aún está presente en su vida. La modelo publicó un video en el que está cantando el alegre tema La Gozadera, interpretado por el cantante de origen puertorriqueño con Gente de Zona.

Su hermana Jenny y su hermano Jowie se convirtieron en el pilar más fuerte en esta batalla. Y aunque hay momentos difíciles, los tres Torres salen adelante siempre llenos de sonrisas y momentos tan agradables que son dignos de presumir en las redes sociales. Además de ellos, sus fans también forman una legión que con sus buenos deseos fortalecen el corazón de la ex reina de belleza. ¡Y qué decir de sus hijos! Los chicos son el principal motor de Dayanara para seguir adelante en esta lucha, de la que pronto espera ver el final con resultados positivos.

VER GALERÍA