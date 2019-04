Rodeada del amor de su familia, Dayanara Torres hace frente a su enfermedad

Con toda la buena actitud que la caracteriza y con una sonrisa en el rostro, es como Dayanara Torres continúa haciéndole frente al cáncer de piel que le fue diagnosticado a principios de este año. Durante esta dura etapa, el amor y el cariño no le han faltado a la guapa puertorriqueña, pues se ha visto cobijada por su numeroso séquito de fans, así como de sus seres queridos, quienes han permanecido a su lado, dándole ánimo y haciéndole saber que no está sola.

Como lo ha venido haciendo, la exjueza de Mira Quién Baila All Stars compartió un video con sus seguidores de Instagram, en donde muestra parte de la tercera sesión de radiaciones que recibe como parte de su tratamiento. En esta ocasión, la exMiss Universo estuvo acompañada de su mamá, la señora Luz Delgado, y de su hermano José, así como de algunos amigos. Durante el tiempo que estuvieron con Dayanara, jugaron juegos de mesa, haciendo más llevadero el momento. “Todos los días me levanto agradecida, contando mis bendiciones, siempre rodeada de amor”, escribió la también actriz debajo del clip.

Dayanara continuó con su mensaje agradeciendo a sus seres queridos y a sus fans por las muestras de cariño que le han hecho llegar a través de sus redes sociales, durante esta dura etapa de su vida. “Tengo a los mejores amigos y familia del mundo, y el cariño, oraciones y buenos deseos de todos ustedes. Oramos, meditamos y hasta Jugamos... (ganó Lela, la reina madre)”, finalizó. Famosos como Chiquinquirá Delgado, Ednita Nazario y Casper Smart enviaron sus buenos deseos en la sección de comentarios de su publicación.

En febrero de este años, Dayanara Torres compartió con sus seguidores la triste noticia de que le había sido diagnosticada con cáncer de piel. A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, envió un mensaje a sus fans. “Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma, por un área y un lunar que apareció y que no le presté atención… ahora esperando recibir noticias de que tratamiento voy a recibir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otra parte donde ya se había corrido”, dijo visiblemente conmovida en ese entonces.

Cobijada por el amor de sus hijos

Amigos y colegas de Dayanara como Ricky Martin, Francisca Lachapel, Toni Costa, Rashel Díaz y Luis Fonsi; por mencionar algunos, enviaron sus mejores deseos a la puertorriqueña después de que revelara su padecimiento. Sin embargo, sus hijos Cristian y Ryan -fruto de su matrimonio con Marc Anthony- le han brindado el mejor de los apoyos en esta situación que los afecta directamente. "Mis hijos, aunque asustados, cada vez que me ven me abrazan, me soban la cabeza. Ha sido fuerte pero juntos. Yo de todas he salido más fuerte que nunca", agregó con gran optimismo.

