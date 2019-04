La rutina, la carga de trabajo y la falta de tiempo hace que en ocasiones se nos olvide que además de todo lo que tenemos por hacer día a día, también hay que tomarse un tiempo para disfrutar de la compañía de los que más quieres, lejos de la rutina y las responsabilidades del diario. Eso lo saben muy bien Rashel Díaz y su esposo Carlos García, quienes en las últimas semanas han trabajado sin parar, por lo que decidieron tomarse un fin de semana romántico para disfrutar del sol y la playa, pero sobre todo, disfrutarse uno a otro.

A través de su cuenta de Instagram, la guapa cubana compartió una interesante reflexión, en la que habló de la importancia de tomarse un tiempo, de vez en cuando, para procurar la paz interior y darle descanso al alma, además de compartir tiempo de calidad con los que más amas. “Carlos y yo hemos estado trabajando mucho últimamente, enfocados en lograr nuestros sueños y proyectos, en conjunto y también individuales. Por eso, decidimos hacer un alto y dedicarnos este fin de semana para pasar tiempo solos y que el protagonista de estos tres días sea nuestro amor. ¡Deseo que pasen un feliz sábado!", escribió la presentadora de Un Nuevo Día (Telemundo), debajo de una romántica fotografía en la que la vemos besar tiernamente a su marido.

Más tarde, Rashel compartió con todos sus seguidores algunos instantes de su escapada romántica a través de Instagram Stories, en donde se dejó ver de lo más enamorada, disfrutando de la vista del mar y lista para disfrutar de un fin de semana de descanso.

Y bien merecido se lo tiene, pues la hermosa cubana no para. Entre su trabajo con la televisora hispana, su labor como madre de dos guapos jóvenes y su nueva faceta como conferencista, eso sin contar que siempre está al pendiente de sus fans y se toma el tiempo para platicar con ellos a través de sus redes sociales, por supuesto que necesita de descansar y de disfrutar de su gran amor lejos de cualquier distracción.

Para el amor no hay edad

Para Rashel Díaz, la diferencia de edad con su esposo no representa problema alguno, a pesar de que en varias ocasiones su relación ha sido blanco de todo tipo de comentarios, ya que él es casi 10 años menor que ella. A través de sus redes sociales, la conductora de 45 años ha hecho eco de las críticas que se han generado en torno a su matrimonio y en varias ocasiones ha invitado a sus seguidoras a no dejarse influenciar por lo que digan los demás y luchar por ser felices al lado de sus parejas.

“La edad para mí es un número que no te da felicidad ni te la quita. Cuando acepté comenzar una relación con Carlos tomé en cuenta lo feliz que me hacía, su trato hacia mis hijos, lo buen padre que es, su unión con su mamá y hermana, lo trabajador y luchador que es, su amor a Dios y no en los nueve años que tenemos de diferencia”.

Rashel animó a las personas que están en una condición similar a seguir adelante con sus vidas y disfrutar de su relación. “¡Mujeres, que la edad no sea un impedimento para ser feliz! ¡Aparta ese tabú de tu vida! Cuando amamos nada realmente importa. Le pedí tanto a Dios que me pusiera al hombre correcto en mi camino y así lo hizo”.