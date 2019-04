¡Inspirador! Chiquinquirá Delgado y el mensaje con el que le hizo saber a su hija que la extraña

No cabe duda, Chiquinquirá Delgado es una gran madre. A través de sus redes sociales hemos podido ser testigo de la linda relación que la presentadora de Univision mantiene con sus dos hijas, María Elena Dávila y Carlota Sarcos, quienes se han convertido en la adoración de su mamá. Sin embargo, hay momentos que llenan de nostalgia a la venezolana, pues María Elena, la mayor de sus retoños, ya no vive en Miami con ella -ahora vive en Los Ángeles- y en ocasiones la extraña mucho. Así lo hizo saber en en una reciente publicación que la expresentadora de Mira Quién Baila All Stars hizo a través de sus redes sociales, quien a través de un mensaje le hizo saber a su hija cuanto añoraba estar a su lado.

Sin embargo, en sus palabras dejó muy en claro que si ambas estaban separadas, era porque Dávila se encuentra persiguiendo sus sueños lejos de donde está su progenitora, algo que la presentadora presumió orgullosa. “Siempre le digo que es una terca ‘profesional’ y precisamente esa es su mayor virtud, ella me ha enseñado a nunca aceptar un NO como respuesta y a luchar con todo lo que tengo por ese sí. María Elena, te extraño”, escribió debajo de una fotografía en la que se les puede ver a ambas bellezas luciendo el mismo peinado y pareciendo gemelas.

El tierno post de la venezolana fue correspondido por la hermosa María Elena, quien debajo del post de su mamá contestó: “Lo de nunca rendirse y persistir lo aprendí de ti. Te amo”, escribió. Otros seguidores de Chiqui también expresaron su sentir a partir de las palabras de la presentadora y en la sección de comentarios lo llenaron de mensajes en los que destacaron la belleza de ambas y las felicitaron por la complicidad que muestran.

Aunque la hermosa venezolana siempre ha sido muy celosa a la hora de hablar o mostrar públicamente su vida privada, en ocasiones regala a sus fans algunos detalles de su día a día y nos da algunos vistazos íntimos de su relación con sus hijas y de su experiencia como madre. “Estoy convencida de que los ¡son los mejores maestros! Ella (María Elena) me ha enseñado la importancia de aceptar un ‘no’ por respuesta, de ser ‘una terca profesional’ para logar todo lo que quiere”, escribió sobre las valiosas enseñanzas que su hija de 26 años le ha dado a lo largo de su vida.

Lejos de mamá…

Además de demostrar lo mucho que extraña a su hija, Chiquinquirá Delgado ha mostrado el orgullo y respeto que siente por su hija al no temerle a nada al momento de conquistar sus sueños, como dejar el hogar familiar en Miami, para mudarse a Los Ángeles, donde se prepara profesionalmente. “Me llena de orgullo ver como creció preparándose para ir por sus sueños, mudarse de ciudad y aceptar ciertos sacrificios para lograr sus metas”, compartió la también actriz en Instagram.

