Francisca Lachapel se reencontró con su mamá y es la más feliz de tenerla a su lado

Francisca Lachapel siempre tiene muy presente a su mamá. En cada oportunidad que tiene, habla con orgullo del cariño y la admiración que tiene para con ella, y aunque estén lejos, la dominicana siempre la tiene presente en muchos rasgos de su personalidad. Sin embargo, parece que la hermosa presentadora de Univision se ha reencontrado con su progenitora, aunque ha dejado la duda sobre si es ella quien ha viajado hasta su natal República Dominicana o si ha sigo la señora Divina Montero quien ha decidido encontrarse con su famosa hija en Miami, lugar en el que radica desde que trabaja en Despierta América.

A través de una linda fotografía, Francisca compartió su emoción a través de Instagram, por estar junto a su madre. En la foto, la presentadora luce bellísima y muy conmovida, mientras su mamá la abraza cariñosamente. "Con la doña ando... ¿Ella está en Miami o yo en República Dominicana? ¿Quién adivina?", escribió debajo de su publicación, que por cierto ya acumula más de 94 mil likes.

Sin imaginarlo, Francisca abrió un debate entre sus fans que sin dudarlo contestaron a su pregunta y se dividieron en dos bandos: los que creían que la dominicana estaba en su país natal, y entre los que aseguraban que ella seguía en Miami y que la que estaba de visita era su mami. Sin embargo, el comentario de un sensato fan calmó los ánimos en la sección de comentarios y escribió: "No importa dónde estén, lo importante es que están juntas". Las palabras de este follower calmaron por un momento las aguas de quienes se habían enfrascado en un debate sobre si la ropa que llevaba puesta Lachapel era adecuada para viajar, pues era la misma que había utilizado por la mañana, durante la transmisión del matutino de Univision.

Para Francisca siempre ha sido un orgullo hablar de su mamá, a quien siempre ha reconocido como una mujer trabajadora, que siempre estuvo detrás de ella y su hermano, para sacarlos adelante. “Yo quiero reconocer a mi madre por ser un gran ejemplo para mi… quiero reconocer pues el trabajo tan duro que hiciste, que no importaron las circunstancias siempre encontraste la manera de echarnos a nosotros tus hijos hacia adelante”, dijo Lachapel sobre su progenitora, en un video conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, transmitido en Despierta América, el pasado 8 de marzo.

Lo que más admira de su mamá

En esa misma intervención, Francisca habló de los rasgos de la personalidad que más le gustan a su mamá, los cuales, dijo, son de admirarse y por suerte parece que ella también los ha heredado. “Nunca pierde la fe bajo ninguna circunstancia y me crio bajo ese mismo principio, yo creo que por eso soy una prisionera de la esperanza. Porque ella me enseñó que no importa que tan difícil yo pueda ver las cosas en el momento, (me enseñó que) siempre hay un Dios que está conmigo y que sus planes son más grandes de los míos y por eso siempre estaré agradecida”, dijo emocionada y casi al borde del llanto.

