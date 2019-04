Jennifer Lopez revela que Sean ‘Diddy’ Combs se disculpó con Alex Roriguez por comentario

¿Recuerdas cuándo Sean Combs comentó en Instagram una fotografía de su exnovia Jennifer Lopez? Al parecer, el rapero se habría sentido un poco culpable y le escribió a Alex Rodriguez un mensaje para disculparse por el ‘atrevimiento’. En una entrevista en la emisora Power 105.1, la cantante contó al anfitrión del programa The Breakfast Club, el DJ Envy, que Combs se comunicó personalmente con su prometido y que todo quedó aclarado.

La foto que Sean no se resistió a comentar fue aquella en la que Jennifer aparece presumiendo sus ‘abs’ de acero justo en el penúltimo día de su famoso #10DayChallenge, el cual consistía en eliminar las calorías, los azúcares y los carbohidratos por 10 días, además de pasar largas horas en el gimnasio.

El fruto del esfuerzo de Jennifer no pasó desapercibido para sus fans, ni para su exnovio. Combs, quien es conocido como 'Puff Daddy' o 'P. Diddy', escribió debajo del post de Jennifer “OMG (Oh por Dios)”, acompañado por un emoji con ojos en forma de corazón. En seguida, su reacción se hizo viral y al poco tiempo Alex se hizo presente y también comentó la foto de JLo, dejando ver lo afortunado que es por tenerla a su lado. “Que suerte la mía”, indicó el expelotero de los Yankees.

Los seguidores de la pareja se preguntaban cuál había sido la reacción de Alex ante el comentario de Sean, y al fin nos hemos enterado que el músico lo buscó para aclarar lo sucedido. “Él (Sean ‘P. Diddy’ Combs) le escribió a Alex después de hacer ese comentario”, explicó la estrella de Second Act. “Él estaba como ‘No quise decir nada con eso. No tengo más que respeto por ustedes, chicos. Estoy muy feliz por ustedes’”. Por la reacción de Jennifer, parece que el mensaje de su ex no le afectó en absoluto y hasta lo tomó con gracia. Sobre su examor, la cantante dijo: “Estuvimos juntos hace tantos años… ¡Éramos como unos niños!”.

Una historia de hace 20 años...

Y vaya que ha pasado mucho tiempo desde esa relación… Jennifer Lopez y 'Puff Daddy' comenzaron a salir en 1999, mientras ella estaba trabajando en su ábum debut, On The Six, el cual cumple su 20° aniversario este año. La pareja terminó su noviazgo dos años después, pero a lo largo de ese tiempo nos regalaron icónicas imágenes, como su paso por la alfombra de los 42° Grammy Awards, en febrero del 2000. ¡Cómo olvidar ese vestido verde de Versace!

De su relación solo quedan buenos recuerdos. En una entrevista con Entertainment Tonight, Combs recordó cuando fue a los Grammy de la mano de JLo y cómo fue que ella se convirtió en el centro de atención. “Yo pensaba que (la prenda) cambiaría las cosas para ella y para el mundo de la moda”. El músico agregó. “No sabía lo grande que eso sería, pero fue un enorme momento, se lo merecía. Es una de las grandes ahí afuera”. El vestido, creado por la casa de modas Versace, causó tal furor que la cantidad de búsquedas de fotos en la red impulsó la creación de Google Images.