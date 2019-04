Esta es la razón por la que Anna Wintour siempre usa gafas oscuras

¿Alguna vez te has preguntado por qué la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, siempre lleva gafas de sol? No, no es porque siempre hay sol a donde quiera que va. En una reciente entrevista con CNN, por fin reveló las muchas razones por las que regularmente usa un par de lentes oscuros, que de hecho ya se han convertido en un look icónico a través de los años.

Anna, que ha estado al frente de la revista desde 1988, se ha convertido en todo un ícono de la moda con su peculiar estilo. A lo largo de todos estos años, la periodista nacida en Londres ha lucido siempre un corte de pelo estilo bob con flequillo y un par de gafas oscuras de sol, sin importar el evento o lugar al que asista. En febrero pasado, las portó elegante mientras estaba sentada junto a la Reina Isabel, durante la pasarela de Richard Quinn en la London Fashion Week. Show.

Video: Meryl Streep y Anna Wintour, la editora de Vogue, se conocen por primera vez

"(Los lentes oscuros) son increíblemente útiles. Así evitas que los demás descifren lo que estás pensando”, dijo a CNN. “Me ayudan mucho cuando me siento cansada o con sueño… quizás ya se convirtieron en parte de lo que soy. Pero hoy, los necesitaba más que nunca”. Durante la entrevista, la editora admitió que sentirse un poco afectada por el clima, y agregó: “Seré muy honesta contigo: he estado increíblemente enferma esta semana. Además, recién me operaron los ojos, así que esa son las verdaderas razones por las que los llevo puesto hoy".

Aunque es común verla así, hay momentos en los que opta dejar las gafas en casa. Como sucedió en la Gala del MET del año pasado, cuando acudió al evento luciendo un increíble vestido blanco de Chanel y sus míticos lentes no estaban a la vista.

Además de los temas de moda, Anna también habló sobre el clima político actual y la importancia de fijar una postura. “No creo que este sea un momento para no tomar una postura… creo que los que trabajamos en Conde Nast tenemos muy claro que debemos defender siempre nuestros puntos de vista”, explicó. “Creo que es muy, muy importante tener una postura y enfocarnos en las mujeres que creen en ella. Después de la derrota de la secretaria (Hillary) Clinton en 2016, creemos que las mujeres deben tener una posición de liderazgo y tenemos toda la intención de apoyarlas”.