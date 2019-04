En el día a día de Francisca Lachapel, hay un momento especial que la llena de energía aún más que las mañanas frente a las cámaras de Despierta América o las tardes junto a su prometido Francesco Zampogna. Se trata de sus momentos en el gimnasio, en donde encontró una hora que a ella le gusta llamar "el momento sabroso del día", mismo que para muchos sería la definición de una pesadez por la cantidad de esfuerzo que requiere cumplir con los ejercicios marcados por el entrenador. Y es que para la guapa ex Nuestra Belleza Latina, es justo en el gimnasio en donde pone a prueba su resistencia física y la determinación para cumplir una de sus tantas metas.

Sonriente y contenta como es su costumbre, Francisca Lachapel publicó en sus Instagram Stories lo que significa para ella acudir día a día al gimnasio. "Llamo mi momento de entrenar la hora sabrosa, no precisamente porque me guste, sino porque sé que mantenerme en movimiento me beneficia en todos los sentidos", explicó en una de sus publicaciones en la que se le puede ver en uno de los aparatos para hacer ejercicio.

Francisca Lachapel sabe, como muchos de sus seguidores, que no es nada sencillo cumplir con las rutinas de ejercicio, y que en cualquier momento es muy sencillo abandonar la disciplina. Por ello contó a la gente cómo es que se mantiene con ánimos para seguir adelante. "Motivación, para mí, es fijar tu mirada en el resultado y hacer lo que debes hacer por tu bien, aunque no te guste. ¡Vamos!", agregó junto a un video en el que hace algunas repeticiones de flexiones con pesas en las manos.

Aunque parece sencillo, la realidad es que a Francisca le cuesta algo de trabajo cumplir con las sugerencias de su entrenador, pero no abandona la tarea por más complicada que sea. La conductora se enfoca en un par de flexiones con las manos apoyadas en el piso que bien parecerían un juego de niños, pero su expresión de cansancio revela que el esfuerzo es mucho, pero la recompensa será mejor.

Francisca Lachapel, cerca de pasar por el altar

Entre las múltiples tareas y pendientes que Francisca Lachapel tiene en mente, también se encuentran los planes de su boda con Francesco Zampogna. La pareja se comprometió en diciembre pasado durante sus vacaciones por Dubái, y aunque su nuevo estado civil como mujer comprometida le causa una gran alegría, la presentadora y su futuro marido aún no han iniciado con los planes de la boda.

Según contó Francisca a varios medios, los primeros meses del año tuvo una agenda laboral bastante ocupada. "Como ya saben, hay una nueva era en Despierta América. Estuvimos de gira, viajando muchísimo", contó sobre los días llenos de compromisos con los que inició el año. "Hay mucho trabajo que me ha salido a mí, gracias a Dios, este año. Entonces no he tenido tiempo", agregó. Entre risas y nervios, agregó: "No sé en dónde, no sé nada todavía. Lo único que sé es que tengo al hombre. Eso es lo único seguro hasta el momento".

