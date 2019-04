Jennifer Lopez responde a José Canseco sobre las supuestas infidelidades de Alex Rodriguez

A unas semanas de los polémicos tuits de José Canseco, en los que acusaba a Alex Rodriguez de serle infiel a Jennifer Lopez, al fin la cantante ha roto el silencio y ha dejado claro que los rumores sobre su prometido la tienen sin cuidado, pues ella cree firmemente en él y en sus palabras. Con esta reacción –una de las posturas más esperadas en los últimos días—JLo demuestra que su amor y su confianza en A-Rod están a prueba de todo.

VER GALERÍA

La intérprete de Limitless reaccionó a esos señalamientos durante una entrevista este miércoles, en la emisión de The Breakfast Club de la estación Power 105.1. Uno de los entrevistadores le preguntó acerca de las declaraciones de Canseco, excompañero de Alex en la liga profesional de béisbol. “No me importa, sé cuál es la verdad, sé quién es Alex, él sabe quién soy yo. Estamos felices y no vamos a permitir que otras personas salgan y nos digan cómo es nuestra relación, porque yo sé cómo es”, respondió 'La Diva del Bronx'.

VER GALERÍA

A las pocas horas de que Jennifer y Alex anunciaran al mundo su compromiso, el pasado 9 de marzo, el excolega de A-Rod aseguró que el ahora comentarista deportivo había engañado a Jennifer Lopez con su exesposa, Jessica Canseco. A través de su cuenta de Twitter, Canseco publicó una serie de mensajes en los que daba a conocer el supuesto amorío. En los tuits se leía lo siguiente: “Estoy viendo World of Dance y cómo J.Lo le envía un mensaje a Alex Rodríguez. Lo que no sabe es que él le está siendo infiel con mi ex Jessica. Pobre mujer, no tiene ni idea de cómo es él realmente”.

El exjugador de los Texas Rangers aseguró que él estuvo presente cuando su ex supuestamente recibió una llamada telefónica de Alex. Además de esto, Canseco desafío a Alex a un encuentro de box o artes marciales y, por si fuera poco, dijo que estaba dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo para demostrar que lo que decía acerca de Alex era verdad.

Más notas como esta:

- Frases románticas con las que JLo y A-Rod demuestran que son la pareja perfecta

- ¿Y la boda pa' cuándo? Jennifer Lopez revela cómo van los planes de su gran día con Alex Rodriguez

Las respuestas de Alex y Jessica

Al poco tiempo de esos tuits, Alex usó sus redes sociales para enviarle una indirecta a Canseco, sin mencionar su nombre o hacer referencia a la polémica en la que intentaba involucrarlo. El prometido de Jennifer le contestó usando una frase de Warren Buffet: “Un idiota con un plan puede vencer a un genio sin un plan”.

Además de la respuesta de Alex, Jessica también reaccionó a lo dicho por su exmarido y aclaró que ella no tiene nada que ver con el futuro esposo de Jennifer: "¡Esas falsas acusaciones que José está haciendo no son ciertas! Conozco a Alex desde hace muchos años y ni siquiera lo he visto por más de 5. Ciertamente no me acosté con él. Soy amigable con él y con Jennifer. En cuanto a José, puede seguir jugando con sus amigos alienígenas…”.