Desde que se supo que Jennifer Lopez había aceptado la romántica propuesta de matrimonio que le hizo Alex Rodríguez el mes pasado en las Bahamas, los fanáticos de la diva del Bronx se han mostrado entusiasmados. Pero cualquiera que desee que el gran día sea inminente, se sentirá decepcionado al saber que la cantante dijo que está demasiado ocupada como para pensar siquiera en cualquier cosa relacionada con la boda.

"Todavía no hemos comenzado a planificar. Sabes, ¡acabamos de comprometernos!", dijo durante una entrevista concedida al programa de radio de Nueva York Cubby & Carolina In the Morning. "Justo después comenzamos a trabajar y estaremos igual el resto del año, así que no sé qué va a pasar. No hemos decidido si vamos a aprovechar para hacerla (la boda) en algún lugar o vamos a esperar, así que... Realmente no lo sé todavía...".

Actualmente, la cantante de On the Floor está filmando la película Hustlers, que cuenta la historia de un grupo de bailarinas eróticas que conspiran para vengarse de sus ricos clientes de Wall Street. La película es coprotagonizada por la rapera Cardi B y las actrices Constance Wu y Lili Reinhart. Cuando la producción comenzó, Jennifer mostró su increíble cuerpo con una foto en bikini que publicó en Instagram. "Soy una hustler baby... Sólo quiero que lo sepas... #Ramona en llamas", escribió. "En el set y en personaje para #hustlersmovie".

Jennifer describió su personaje, Ramona, como "ruda" y muy lejos de sus habituales papeles que ha interpretado en comedias románticas como Maid in Manhattan y The Wedding Planner, pero ha disfrutado alejándose de su zona de confort para personificar el papel subido de tono y Alex la ha apoyado plenamente su decisión. "Él sabe que soy una actriz seria", compartió el martes en un evento de TIDALxCRWN. "Él ve la valentía en lo que estoy haciendo (para Hustlers)".

Adicional a su gran proyecto cinematográfico, JLo también está promocionando su nuevo single, Medicine, que interpreta en colaboración con French Montana, antes de celebrar su próxima gira It's My Party: The Live Celebration, durante la cual cumplirá 50 años.