Más bella que nunca, Giselle Blondet se dice orgullosa de su edad

Si hay alguien que siempre se ha mostrado orgullosa de su edad, esa es Giselle Blondet. La presentadora no tiene empacho en admitir que tiene 55 años y que desde hace unos días se ha convertido en una feliz abuelita. En una reciente publicación que hizo a través de Instagram, la puertorriqueña se sinceró con sus seguidores y habló de lo que representa para ella el poder gritar a los cuatro vientos su edad sin avergonzarse.

Junto a una fotografía en la que Giselle luce espectacular, la también actriz escribió unas palabras en las que invitó a sus seguidoras a no sentir pena en admitir sus años y las animó a asumirse tal y como son. “Nunca he sentido miedo de la tan renombrada pregunta ‘¿Cuántos años tienes?’, pues no me arrepiento de ninguno, ni uno solito. Muchas mujeres se acomplejan al hablar de su edad, como si fuera un delito envejecer, huyen cada vez que les recuerdan que el tiempo no se detiene, ¡no lo hagan!”, escribió al principio de su mensaje. “La vida es lo más hermoso que hay, no hay que perder tiempo acomplejándose”, agregó.

Blondet compartió un consejo con todas sus followers para que puedan dejar de avergonzarse de su edad. “¿Quieres un tip para combatir este temor? Cada mañana al despertar enumera cinco motivos para estar agradecida, por la vida que tienes, y cinco planes que quieres llevar a cabo. Te aseguro que poco a poco soltarás ese miedo tan terrible. ¿Lista para sonreír?”, finalizó la hermosa puertorriqueña. Debajo de su publicación le llovieron los aplausos y los piropos, pues no es un secreto que Giselle luce mejor que nunca y que incluso nadie podría creerle que ya es toda una abuelita.

No es la primera vez que la actriz habla de su edad y su experiencia. Hace unas semanas, Giselle compartió su sentir sobre tener 55 años y lo que ella creía -cuando tenía 40- que pasaría con su vida profesional una década después. “¡Los 50 me los tomo con mucho humor! Cuando cumplí 40 pensé que me quedaban 10 años de carrera y ahora veo cuán equivocada estaba. No acerté, estoy en mis 55 y cada vez tengo más planes en mente”, comentó.

Una hermosa abuela

Durante el tiempo que duró el embarazo de su hija Gabriela, Giselle Blondet se mostraba muy ilusionada y emocionada por el nacimiento de su primera nieta. El pasado 6 de abril, la espera terminó para la puertorriqueña y su retoño, pues fue el día que pudieron tener entre sus brazos a la bella Sophia.

Con una emotiva publicación en Instagram, la nueva abuelita mostró su emoción por el nacimiento de la hermosa bebé por medio de un mensaje que publicó junto a unas lindas fotografías que retratan los primeros minutos de vida de la pequeña. “¡Ya soy la abuela más feliz del mundo! Mi tormenta tropical (como le dice a su hija), me trajo el regalo más hermoso, mi bebé Sophia”, escribió junto a su publicación la también presentadora. “Esto es un sentimiento indescriptible, una conexión de amor único”, agregó.