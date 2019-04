Ser padre no es una tarea sencilla y mucho menos las primeras semanas después de haber recibido a la cigüeña. Eso lo saben muy bien Daniel Sarcos y Alessandra Villegas, quienes hace dos meses dieron la bienvenida al pequeño Daniel Alejandro, su primer hijo en común. El bebé llegó no sólo para llenar sus vidas de alegría y momentos inolvidables, sino para ser parte de una gran familia que desde hace tiempo esperaba un varón. Y aunque se trata de una dicha que no tiene comparación, Daniel y Alessandra han tenido que cambiar por completo su rutina en casa para brindarle la atención, cuidados y cariños necesarios al bebé. Y, a pesar de que no ha sido nada sencillo, los orgullosos padres parecen tener dominada la técnica de balancear las obligaciones en casa con las laborales. Daniel Sarcos reconoció eso en su esposa y le envió un lindo mensaje en el que enlista sus cualidades como madre y como profesionista.

Con el celular en la mano, Daniel compartió un poco de su intimidad familiar y reveló: "¿Qué les parece a ustedes? Acaba de dar a luz, acaba de estrenar un programa de televisión, está buscando la tercera temporada de sus carteras", expresó. "Y, por si fuera poco, está preparando ahora el tema de emprendedoras", dijo sobre la conferencia que la presentadora ofrecerá.

Alessandra no hizo una gran pausa en su carrera para cuidar de su pequeño, en su lugar, puso manos a la obra y ahora comparte sus experiencias como mamá con el público. Y si hay algo que une a Alessandra con Daniel Sarcos, en definitiva, es el sentido del humor. El también presentador estará junto a ella en la conferencia de emprendedoras con un papel como participante, lo que los llevó a una gran duda: "¿Quién va a cuidar la casa? ¿Quién va a cuidar al Churri?", dijeron ante la cámara entre risas. Y aunque no revelaron quién se hará cargo del pequeño, saben que cuentan con mucha gente para ayudarlos.

Daniel Sarcos recién se refirió al tema de la paternidad y lo difícil que ha sido para él tener 'el nido vacío', pues su hija mayor ya tiene una vida hecha; y Carlota, su hija menor y fruto de su relación con Chiquinquirá Delgado, no vive con él. “Siempre se escucha hablar del nido vacío, eso que pasa cuando los hijos se van a trabajar o se van de la casa para irse a la universidad”, Daniel expresó en uno de sus videos. “Pero nunca se habla del síndrome del nido vacío que vivimos nosotros los padres y madres divorciados, claro los niños pasan unos días con nosotros y de repente tienen que regresar a la casa de la mamá o del papá”, agregó para dar valor a la situación que también afecta a los padres.

“Semana a semana se vive el síndrome del nido vacío y yo que soy un maniático del orden prefiero ver el cuarto de ‘Tato’ así (mostrando la habitación de su hija), a verlo así (todo limpio)”, explicó. Para su alegría, a medida que el bebé vaya creciendo, su hogar tendrá ese tierno desorden que tanto anhela.