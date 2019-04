Por si te lo perdiste, Jennifer Lopez lanzó su nuevo video musical para su más reciente sencillo Medicine, en el que muestra su lado más fashion. El clip está lleno de imágenes circenses de lo más glamorosas en donde la cantante luce espectacular. Y aunque todos los looks de JLo son épicos, hubo uno que nos dejó sin habla y que con seguridad será la próxima tendencia: llevar el cabello con animal print.

Jennifer Lopez usa el animal print en su cabello en su más reciente video Medicine

Durante su video, la cantante se transforma en varios personajes, entre ellos una bailarina de pole dance, una sexy domadora, una adivina, una muñequita de pastel y el mejor, un animal, o al menos eso da entender con su cabello. Mientras luce de los más sensual con un vestido azul marino con aberturas a la altura de la cintura, que deja al descubierto sus torneadas piernas, luce su larga cabellera con el increíble estampado animal. Su estilista, Chris Appleton, al igual que muchos de sus fans, no logran superar este increíble look y a través de su cuenta de Instagram mostró su emoción: "Obsesionado con este animal print en @jlo", escribió.

El cabello fue un factor muy importante en Medicine. Originalmente la cantante iba a llevarlo totalmente blanco, pero resultó ser todo un desafío. La cantante confesó que probó con varios estilos, pero ninguno le gustaba. “Tenia un sombrero blanco con plumas y lucía como mi abuela… fue realmente terrible”, dijo la también actriz en el detrás de cámaras de su videoclip. “Como todo en el video es blanco, creí que llevaría el pelo de ese color, pero al final no hubo pelo blanco en el video… no luzco bien de todos modos. Lo quería, realmente lo quería, pero no estaba destinado a ser”, agregó.

Medicine es una canción que puede ser un himno para todas las chicas. “Es una canción muy atrevida”, comentó la cantante de 49 años. "(La canción) Es una especie de empoderamiento para las mujeres, para dejar en claro de lo que somos capaces, haciéndole saber a los hombres que no vamos a aceptar cualquier cosa".

Mira el video aquí y admira todos los increíbles looks de JLo.