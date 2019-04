El tiempo pasa volando y Rashel Díaz no podría estar más de acuerdo. Y es que la hermosa presentadora ha presumido un momento importante en la vida de su única hija, la bella Daniela. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de Un Nuevo Día (Telemundo) compartió con todos sus seguidores un emotivo instante, en el que con mucha nostalgia dio la noticia de que su ‘pequeña’ ya está lista para conducir.

Con una fotografía en la que vemos a Rahsel y su hija a bordo de un automóvil, la cubana escribió un lindo mensaje de aliento para la jovencita de 18 años que inicia una nueva etapa. “¿Cómo creen que me siento cuando veo a mi hija Daniela ya manejando? Confieso que me asusta un poco, pero más grande es mi satisfacción al verla crecer, ser tan independiente y segura de sí misma”, escribió. “¡Me complace acompañarla en su nueva etapa y demostrarle que confío en ella!”, finalizó así su mensaje.

Muchos de sus seguidores se sintieron identificados con el sentir de Rashel, pues en la sección de comentarios de su publicación le hicieron saber que se encuentran en la misma etapa que ella, viendo crecer a sus hijos y comenzando a ser aún más autosuficientes. “Es bello verlos crecer, me hace sentir muy orgullosa, pero al mismo tiempo siento nostalgia de ver como mis niños ahora son jóvenes independientes”, escribió una de sus fans. “Estoy en la misma etapa que tú. Yo le enseñé a manejar a mi hija y ahora no me quiere soltar el auto”, comentó otra de sus followers.

La bella cubana siempre se mantiene en contacto con sus seguidores y a través de sus redes sociales suele compartir algunos consejos como mamá experimentada, para que aquellos que la siguen, les sea más fácil la convivencia con sus hijos, sobre todo con los adolescentes. “Chicas, recuerden apoyar a sus hijas en todo lo que se propongan, esta es una de las mejores etapas de la vida y son recuerdos que quedarán por siempre. Como madres podemos hacer este momento super especial”, aconsejó a sus más de 900 mil seguidores en Instagram, en junio del año pasado, en una publicación en la que festejaba por todo lo alto la graduación de la preparatoria de Daniela.

Una linda relación madre e hija

En distintas ocasiones, Rashel ha manifestado la increíble relación que guarda con su hija. Recientemente, la conductora explicó de qué forma ha logrado mantener una gran comunicación con Daniela a pesar de atravesar una etapa tan complicada como la adolescencia: “Mi hija y yo disfrutamos mucho de hablar y pasar tiempo juntas”, explicó en Instagram.

“Desde que era chiquita conversamos de todo, hago lo mismo con Juan Daniel, pero los varones hablan menos ¿no? Cuando paso a buscar a Daniela en el colegio ella aprovecha para contarme su día y me describe hasta el más mínimo detalle. Ahora que está más grande tomamos el sol juntas y comenzó a pedirme consejos de maquillaje. No puedo amarla más, es mi mejor compañera”, explicó.