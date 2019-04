Entre los múltiples talentos de Maluma, como el canto o el baile, parece que también se encuentra el de ‘encantador de bebés’. Una vez más, el llamado ‘Pretty Boy’ ha derretido los corazones en las redes sociales haciendo gala de su buena mano con los más pequeños. El colombiano llenó de cariños y mimos al bebé de uno de sus colegas y hasta le dio de comer en su biberón. Por lo que se deja ver en el video, la hija de David Gallego Escobar, del grupo Piso 21, disfrutó de la compañía de Maluma y se dejó ver tranquila en los brazos del cantante.

VER GALERÍA

En el clip, compartido a través de las Instagram Stories de David, se observa a Maluma cargando de la forma más tierna a la pequeña Ella y dándole de comer con su mamila, como todo un experto. En ese momento, el orgulloso papá se acerca a ambos e ‘interrumpe’ el mágico momento diciendo, entre risas: “Ella, Ella, ¿Quién le está dando el tetero (biberón)? ¿Quién es ese señor tan feo?”.

Loading the player...

Sin duda, uno de los momentos más encantadores de este breve video fue cuando el intérprete de Felices los 4 besó la cabecita de la bebé, dejando ver su faceta más tierna.

Más notas como esta:

- ¡Ya no puede esperar! Maluma es el más emocionado por su regreso a los escenarios

- Maluma sorprendió a una fan con un concierto improvisado en el aeropuerto

Maluma y sus planes a nivel personal

Y es que no es un secreto para nadie que Juan Luis Londoño –nombre real de Maluma—tiene deseos de convertirse en un hombre de familia. En una entrevista exclusiva que ofreció a nuestra revista hermana ¡HOLA! Colombia, el artista de 25 años se confesó acerca de los sueños que tiene, en cuanto a su faceta más personal, y por supuesto las palabras ‘matrimonio’ e ‘hijos’ salieron a relucir en este encuentro.

VER GALERÍA

Ante el cuestionamiento de que, si se veía como un hombre casado, respondió que para él bastaba el amor puro y real. “A mí me preocupa que cada vez que una pareja se casa, termina. No entiendo por qué. Yo prefiero amar incondicionalmente. Me encantaría casarme, pero prefiero tener un amor real y que no dependa de un anillo para tener un vínculo”.

También detalló cómo le gustaría que fuera esa vida con la mujer de su vida. “Claro, quiero casarme, vivir en una hacienda gigante con caballos, tener hijos, pero por el momento no le pongo mucha cabeza a eso. Tengo otras prioridades”.

VER GALERÍA

Y agregó que nada le haría más feliz que convertirse en papá. “Yo quiero ser padre joven, pero todavía no. Todavía tengo muchas cosas por hacer; mi carrera está empezando, y estoy viviendo cosas maravillosas. Tengo que quemar etapas y prepararme para darle todo el amor a un hijo”.

Por el momento, los planes de formar una familia tendrán que esperar, ya que en este momento está enfocado en su carrera musical y en su nueva gira mundial 11:11, la cual arrancará en mayo. Además de eso, está disfrutando plenamente de su noviazgo con Natalia Barulich, con quien tiene una bonita relación de casi dos años.