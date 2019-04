La semana pasada, Jennifer Lopez dejó sin habla a más de uno con la atrevida foto en bikini rosa con el que lució su espectacular figura. Ahora, la ‘Diva de El Bronx’ vuelve a sorprender al presumir nuevamente sus marcados ‘abs’ mientras demuestra que ella es la reina de la pista de baile. A través de un video que compartió el prometido de la cantante, Alex Rodriguez, Jennifer dejó en claro de que aunque no esté en el escenario, ella es la mejor con los movimientos de cadera.

En el clip, la cantante de On the Floor da solo una probadita de lo que es capaz de dar en la pista. Vistiendo un conjunto deportivo de color gris, el cual deja al descubierto su abdomen y con el que luce espectacular, Jennifer Lopez muestra un adelanto de una de las coreografías de su próxima gira It's My Party: The Live Celebration, su primer tour en seis años y con el que celebrará sus 50 años de vida. “Sabes que ya viene. Su fiesta ya comenzó aquí en Rocky Mountains”, escribió el expelotero de los Yankees debajo de su publicación.

La publicación del orgulloso novio de Jennifer ya ha recibido más de un millón de likes y en los comentarios los fans de la también actriz celebran su gran talento. “No puedo esperar a verte en vivo, eres una verdadera diva de los escenarios”, escribió uno de sus seguidores. “Ojalá incluyeras una coreografía en la que bailaras con tu ‘macho’, eso sería genial”, comentó otro.

La nueva gira de la intérprete de Dance Again arrancará el próximo 7 de junio y hasta ahora ya se encuentran pactadas algunas fechas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Por el nombre del tour, queda claro que se tratará de una gran fiesta de cumpleaños con el que la cantante celebrará medio siglo de edad, luciendo mejor que nunca y en el que sin duda es el mejor momento de su carrera.

Y la boda ¿pa’ cuándo?

Después dos años de relación, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se comprometieron a principios de marzo ante la sorpresa de sus miles de fans alrededor del mundo. Y aunque es una noticia que emocionó a sus seguidores y puso fin a la eterna duda de cuándo el ex beisbolista le entregaría el anillo a la cantante, ahora la verdadera incógnita es la fecha en que se llevará a cabo el tan esperado enlace.

Sin embargo, los fans de JLo tendrán que esperar, pues la pareja aún no sabe en qué fecha será el gran día en el que pasen por el altar. De acuerdo a Jennifer, es algo que están platicando, pero que no han definido porque ambos tienen una agenda llena de trabajo. "Estamos en proceso", dijo emocionada durante una entrevista con Ryan Seacrest.