Selena Gomez demuestra que sigue siendo la reina de Instagram con esta fotografía

Aunque hace unos meses anunciaba su retiro temporal de las redes sociales para enfocarse en su salud mental y en sus problemas de ansiedad, parece que Selena Gomez está de vuelta y viene con todo. La cantante poco a poco ha ido retomando su rutina habitual en Instagram y comienza a compartir algunos momentos importantes de su carrera y detalles de su vida diaria. Su ausencia hizo que sus fans la extrañaran mucho, pues las publicaciones de la intérprete están llenas de millones de likes y comentarios. Sin embargo, en su último post pareciera que Selena se ha superado a sí misma.

Y es que una simple selfie que la intérprete de Hands to Myself publicó en Instagram y en la que se deja ver hermosa como siempre, vistiendo una blusa blanca y luciendo unos labios rojos intenso, generó la locura de sus seguidores, quienes han hecho que su publicación llegué a los más de 10 millones de 'me gusta' en menos de 24 horas. La sección de comentarios debajo de la popular fotografía se ha llenado de halagos hacia la también actriz, en los que destacan su belleza y carisma.

Es así como la intérprete de A Year Without Rain ha recuperado su trono en Instagram, luego de que hace unas semanas Ariana Grande se lo arrebatara al superar los 150 millones de followers -convirtiéndose en la mujer más seguida de esa red social-, mientras que Selena tiene 148 millones. Sin embargo, ninguna fotografía de la cantante de Thank You, Next ha conseguido tantos likes en tan poco tiempo, por lo que podemos decir que el reinado sigue siendo de Selena Gomez.

Fue en 2017 cuando la cantante se convirtió en la mujer con más seguidores de Instagram, al superar los 130 millones de followers. El título de la reina de esa red social le perteneció por casi dos años, hasta el momento que Grande hizo su aparición. Sin embargo, el número de seguidores de Selena continúa en aumento y no sería raro ver que volviera a conquistar la lista de los más seguidos.

¿Cómo está la salud de Selena Gomez?

Luego de permanecer cerca de un mes ingresada en un centro de salud mental, varios medios internacionales reportaron que la cantante fue dada de alta a principios de noviembre. Una fuente contó al portal TMZ que Selena ya presentaba mejoras en su salud. "Selena ha recibido el alta del programa que estaba siguiendo en Nueva York y está muy recuperada. Se siente renovada y no cabe duda de que mentalmente se encuentra en un lugar mucho mejor, pero seguirá consultando con frecuencia con el personal médico porque garantizar su salud mental es un proceso continuo”, indicó el informante al sitio web.