Thalía se sincera y explica las razones que la llevaron a escribir una de sus canciones más emotivas

Thalía es una de las celebridades que más está al pendiente de sus fans. A través de sus redes sociales la cantante se mantiene en contacto con ellos, les da primicias sobre su trabajo y comparte detalles de su vida familiar y de su día a día. Recientemente, la cantante abrió su corazón para platicar con sus seguidores y hablar de una de las canciones más icónicas de su carrera. Se trata de Sangre, tema incluido en el disco Love (1991) y que es considerada una de las más desgarradoras composiciones de la artista.

A través de su cuenta de Instagram, la hermosa mexicana compartió un emotivo video en el que se le ve cantando su éxito, mientras conduce. En el clip, Thalía recordó con nostalgia esa época y lo que sentía entonces. “Hay canciones que se quedan para siempre y Sangre es una de ellas. Esta canción la escribí en el momento en cual entendí de qué se trataba el amor. (Cuando) sientes que es un amor que viene de otras vidas, de otros espacios, de otros momentos, de otras reencarnaciones, si es que crees en eso. Y que no es un amor temporal, (que es) un amor por siempre, que la materia ni el tiempo puede destrozar. Esta canción la compuse de toda esa analogía de lo que era el amor para mí en esa época”, dijo la también actriz visiblemente conmovida.

La intérprete de Acción y Reacción continuó con sus palabras, ahora por escrito, y junto al video comentó: “Cuando la compuse, supe que era especial y que pondría en palabras alivio a tantos corazones rotos, pero en un lenguaje liberador y tranquilizante para el alma”, agregó la cantante.

Sus fans se volvieron locos con las palabras de Thalía y agradecieron que haya compuesto tan hermoso tema con el que confesaron, se han sentido identificados. “Esta canción tiene un poder que hace temblar mí cuerpo. Cuando la escuché por primera vez me hizo llorar. Es impactante, es algo que mueve los pensamientos hasta muy lejos. Un amor que nos hace explotar. Me encantas”, escribió uno de sus fans. “Mi disco favorito”, comentó también Camila Sodi, sobrina de Thalía.

¿Ahora es rubia?

Thalía no solo suele mover los sentimientos de sus fans con emotivos mensajes, también con sus inesperados cambios de look. En días recientes, la intérprete de Seducción sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de imagen. Si bien, la mayoría del tiempo la cantante lleva el pelo claro, en esta ocasión causó conmoción al mostrarse muy rubia, como nunca antes.

"Hola queridos, hoy me levanté muy rubia", se le escucha decir en el video que publicó en Instagram. Debajo del clip la intérprete escribió: "Nuevo mes, nuevo look". Aunque Thalía luce bellísima con ese tono de rubio intenso, los fans de la intérprete de No Me Acuerdo se quedarán con las ganas de verla con ese look, pues en la misma publicación se encargó de dejar en claro que su cambio de imagen no era más que parte de una broma para celebrar el April Fools.