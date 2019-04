El programa de Un Nuevo Día fue el escenario ideal para el reencuentro de Luis Fonsi con su exesposa Adamari López. El cantante visitó el matutino de Telemundo con motivo de su participación como coach en La Voz y se vio frente a frente con ‘Ada’, con la que sostuvo una relación hace años, de 2006 a 2010. Toni Costa, el prometido de la puertorriqueña, reaccionó a esta reunión y comentó que entre ellos hay una relación basada en el respeto y que apoya a su mujer. ¿Y que dijo Fonsi? A más de un día de este suceso, ahora fue Luis Fonsi quien habló acerca del tan comentado acercamiento en televisión.

El intérprete de Calypso acudió a un evento en la Ciudad de México y fue en ese lugar donde diversos medios, como Suelta la Sopa, lo cuestionaron acerca de haberse encontrado de nueva cuenta con Adamari, a más de 9 años de su separación. ¿Cómo se sintió al estar en el foro del show que presenta su expareja? El famoso respondió: “Nos hemos visto en muchas ocasiones antes de esto, no fue como la primera vez. Bien normal como si nada, somos amigos”. Fonsi agregó: “Nos apoyamos mutuamente siempre le deseo lo mejor”.

Pareciera que entre ellos no hay más que una relación de cordialidad y respeto mutuo, y eso quedó más que demostrado hace años, cuando Fonsi se solidarizó con Adamari y su familia. En febrero de 2015, la también actriz sufrió la muerte de su padre, el señor Luis López y Fonsi viajó a Humacao, Puerto Rico, para expresar sus condolencias a su expareja y a Toni Costa. Era tal el cariño que Fonsi tenía por su exsuegro, que en su perfil de Twitter le dedicó un mensaje por su partida: “Luchador, trabajador, un hombre hecho y derecho. Nunca pude ganarte en dominó. Descansa en paz Don Luis y vuela alto”.

Según el diario puertorriqueño El Nuevo Día, los médicos le habían advertido a la animadora de televisión lo peligroso que era viajar en su estado, pues ella se encontraba en los últimos meses de su embarazo. Casi un mes después del fallecimiento de su padre, a la vida de Adamari llegó la bendición más grande: el nacimiento de su hija Alaïa.

Y así fue la reacción de Toni Costa...

Mientras Adamari recibía a Fonsi en su programa, Toni estaba en Despierta América y los presentadores de la emisión le preguntaron su opinión acerca de ese reencuentro. “Lo que no fue en mi año, no me hace daño”, respondió el experto en zumba. “Son dos personas adultas que compartieron su vida fueron importantes una para la otra y yo no puedo hacer otra cosa que apoyar a mi mujer”. El coreógrafo concluyó: “Yo no puedo hacer tanto al respecto, no me afecta”.

Toni llegó a la vida de Adamari en 2011, cuando ambos participaron en la competencia Mira Quién Baila. Luego de varias semanas conviviendo sobre la pista de baile, entre ellos surgió una bonita amistad que después se transformó en amor. En marzo de 2015, la host y su pareja se convirtieron en padres de la hermosa Alaïa y este 2019 tienen previsto pasar por el altar.