Ana Patricia Gámez está decidida a recuperar su figura y, aunque suena fácil, no está siendo nada sencillo para ella, pues el esfuerzo físico que hace le cuesta mucho trabajo. Desde hace unas semanas, la presentadora de Despierta América se inscribió en el gimnasio para estar en forma y lucir mucho más bella; sin embargo, las rutinas a las que se ha enfrentado la han hecho sufrir un poco.

VER GALERÍA

En uno de los videos que publicó en su cuenta de Instagram, se le puede ver haciendo un gran esfuerzo para completar las repeticiones que su entrenador le indica. A la mexicana incluso se le escucha un poco frustrada por el esfuerzo que hace, aunque al final el ejercicio y el sentirse bien la motivan para seguir adelante. "Me quejo mucho pero lo hago", escribió Ana Patricia junto al clip.

Notas relacionadas:

- Ana Patricia Gámez revela con una foto que no ha perdido las libras extras del embarazo

- ¡Qué grande y qué guapo! Así luce Gael, el hijo de Ana Patricia Gámez, a casi 8 meses de edad

Por si no fuera suficiente, Ana Patricia recién probó cómo es una clase de zumba impartida por el prometido de Adamari López, Toni Costa. En uno de los segmentos de Despierta América, el bailarín español le mostró a los espectadores cómo quemar calorías con pasos muy divertidos de baile, y Ana Patricia fue la modelo perfecta para la clase. Al final, la ex Nuestra Belleza Latina logró completar la clase y quedó muy contenta. "¿Ustedes saben qué hacen las abejas en su tiempo libre? ¡¡Zumba!!", escribió al lado de una foto de recuerdo de la visita de Toni al estudio.

Tras el nacimiento de su segundo hijo, Ana Patricia Gámez ha compartido con sus fans cómo ha sido su proceso para recuperar su figura de antes. Dos semanas después de convertirse en mamá por segunda ocasión, reveló cómo hacía para bajar de peso. “Hoy cumplo 15 semanas de postparto, aún me acompaña esta pancita que a veces se oculta debajo de una faja. Muchas chicas me preguntan cómo baje o estoy bajando de peso, pero personalmente no me siento en condiciones de dar una respuesta que ellas quieran leer porque no había tomado acción y tampoco he perdido todo el peso que gané con el embarazo, el cual me disfruté al máximo y no me preocupaba el hecho de engordar, nunca me privé de mis antojos a cada rato y mucho menos me mortifiqué por ejercitarme”, escribió en ese entonces.

Giulietta, la mejor compañera de gimnasio de Ana Patricia

Aunque las rutinas en el gimnasio son bastante pesadas, Ana Patricia cuenta con el apoyo y los ánimos de su hija Giulietta. La pequeña acompañó a mamá al gimnasio hace unos días y, además de echarle porras para que terminara las rutinas que marcaba el coach, la niña le demostró en juego que no es tan difícil hacer ejercicio.

VER GALERÍA

Días después, Giulietta acompañó a su mamá al trabajo en donde, además de divertirse con los presentadores de Despierta América, volvió a apoyar a su mamá a hacer una rutina de ejercicio frete a las cámaras. La niña de 3 años fue la protagonista en las publicaciones de su mamá, quien entre pausa y pausa del programa, aprovechaba para hacerle todo tipo de cariños y mimos a Giulietta, quien actualmente cursa el jardín de niños.