Para Daniel Sarcos, no hay momento más complejo que cuando tiene que decir adiós a su hija Carlota Valentina Sarcos, fruto de su relación con Chiquinquirá Delgado. Aunque la relación entre ambos presentadores no funcionó, mantienen una comunicación cordial por el bien de la niña de 8 años. La pequeña pasa unos días en casa de su papá y otros con su mamá, como cualquier hija de padres separados, dinámica a la que se han llegado a acostumbrar a través del tiempo, pero que no deja de ser algo difícil para las partes. Recientemente, Daniel compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje en el que hablaba acerca del llamado síndrome del nido vacío, que ocurre cuando los hijos se van de casa y los padres se quedan solos.

“Siempre se escucha hablar del nido vacío, eso que pasa cuando los hijos se van a trabajar o se van de la casa para irse a la universidad”. Daniel expresó siempre se habla de ese fenómeno cuando los hijos se hacen mayores, pero nunca se habla cuando los niños aún son muy pequeños –como en su caso –y tienen que regresar a casa de su padre o de su madre, dependiendo del caso. “Pero nunca se habla del síndrome del nido vacío que vivimos nosotros los padres y madres divorciados, claro los niños pasan unos días con nosotros y de repente tienen que regresar a la casa de la mamá o del papá”.

En el video que compartió, el presentador de origen venezolano manifiesta su sentir ante esta situación, la cual suele entristecerlo. Y detalló que prefiere ver la recámara de su hija en desorden que verlo todo perfectamente acomodado. “Semana a semana se vive el síndrome del nido vacío y yo que soy un maniático del orden prefiero ver el cuarto de ‘Tato’ (como llama cariñosamente a su hija) así (mostrando la habitación de su hija), a verlo así (todo limpio)”.

Sarcos acompañó su emotivo post con un mensaje en el que confesó que hay días en los que siente “un vacío abrumador” y que la sensación aumenta cuando pasan mucho tiempo juntos, como en temporada de vacaciones.

Los tesoros de Daniel Sarcos

Carlota Valentina es fruto del matrimonio que Daniel y ‘Chiqui’ Delgado sostuvieron por 6 años, de 2004 a 2010. Además de la niña, el también actor tiene una hija mayor llamada María Victoria, quien hace años lo convirtió en abuelito. Además de estas princesas, Daniel se convirtió en papá de un varón el pasado 6 de febrero. Daniel y su pareja, la host Alessandra Villegas recibieron su primer hijo en común, Daniel Alejandro.