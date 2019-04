Hilaria Baldwin compartió una triste noticia a través de su cuenta de Instagram. La instructora de yoga contó que ella y Alec Baldwin podrían estar en el proceso de perder a su quinto hijo. "Lo más probable es que esté experimentando un aborto involuntario", escribió. "Siempre me prometí que, si volvía a embarazarme, compartiría la noticia lo más pronto posible con ustedes, aunque eso significara una pérdida pública". En la foto que acompañó su texto, Hilaria aparece tomándose una selfie mientras acaricia su estómago poco después de enterarse que estaba embarazada por quinta ocasión.

Hilaria Baldwin reveló que podría perder un bebé Foto: Instagram/@hilariabaldwin

Hilaria, quien siempre ha sido sincera sobre su viaje en la maternidad, compartió que optó por contar todo a sus seguidores por la transparencia con la que les ha hablado desde el día uno. "Siempre he sido muy abierta con todos ustedes sobre mi familia, el ejercicio, embarazos... y no quiero guardarles esto que no es tan positivo y brillante como el resto de mis publicaciones", agregó. "Creo que es importante mostrar la verdad... porque mi trabajo es ayudar a la gente a ser real y abierta. Además, no tengo pena alguna con esta experiencia. Quiero ser parte del esfuerzo de normalizar los abortos espontáneos y remover el estigma de ello", explicó.

Notas relacionadas:

- Todo sobre los abdominales isométricos, los favoritos de Hilaria Baldwin

- Alec e Hilaria Baldwin, una historia de amor que inició por casualidad en un restaurante de Nueva York

En su largo y triste mensaje, continuó: "Así que esto es lo que está pasando ahora: el embrión tiene latido de corazón, pero no es fuerte y el bebé no está creciendo mucho. Así que nos queda esperar, y es muy difícil. Hay muchas cosas inciertas... pero las posibilidades son muy, muy pequeñas de que sea un embarazo viable. Tengo completa confianza en que mi familia y yo superaremos esto, aunque el viaje sea difícil". La lamentable noticia llega a la familia de Alec e Hilaria tan sólo 10 meses después de que recibieran a su cuarto hijo, Romeo. La pareja también son padres de Carmen, de cinco años; Rafael, de tres; y Leonardo, de dos. El actor, además, es padre de Ireland, de 23 años y fruto de una relación previa.

Hilaria Baldwin, en busca de apoyo entre sus fans

Para finalizar su nota, la experta en yoga agradeció a los médicos, a su esposo e hijos por el apoyo que ha recibido durante este tiempo. Aunque es un momento difícil, Hilaria señaló que esta experiencia pone en perspectiva su vida. Antes de despedirse de sus seguidores, la orgullosa mamá animó a sus seguidores a compartir sus propias experiencias en el tema y a ser amables en los comentarios. "Me siento un poco frágil y necesito apoyo. Espero que al compartir esto pueda contribuir a crear conciencia sobre este tema tan delicado", concluyó.