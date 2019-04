Gaby Espino tiene un nuevo look, perfecto para el verano

Dicen que una mujer es capaz de conquistar el mundo sólo con un nuevo labial o cambio de look. Y Gaby Espino podría ser el ejemplo ideal de la comodidad y seguridad que un corte de pelo es capaz de brindar a una chica. La actriz recién publicó en sus Instagram Stories un cambio de look que le sienta bastante bien. Atrás quedaron las largas ondas para dar paso a un corte bob más fresco, perfecto para los calurosos días de primavera y verano que se esperan en las próximas semanas.

Feliz con su nuevo look, que luce completamente lacio, Gaby publicó una serie de Instagram Stories en las que se enfocó en su peinado. "Se me había olvidado contarles que me corté el pelo. De vuelta al pelo corto", explicó con la cámara en una mano mientras con la otra mostraba el movimiento y la suavidad de su melena. "¿Qué tal?", preguntó a sus seguidores.

Gaby parece muy contenta con este look pues no dejó de publicar videos en los que el viento daba aún más movimiento a su pelo castaño. Gaby no contó cuándo fue que tomó esta decisión, pues en su timeline la venezolana aún mostraba ondas largas hace tan sólo un par de días.

Gaby tenía acostumbrados a sus fans a verla con una larga melena que solía alisar para los días más relajados o los eventos a los que asistía. Y aunque los distintos looks se basaban en cómo se peinaba, ahora se animó a dar un cambio radical que a sus fans les encantó.

Felicidad interna que se nota por fuera

Además de un ligero cambio en su apariencia, Gaby Espino irradia una belleza única que viene desde adentro. La actriz venezolana está feliz en el ámbito laboral con proyectos que la mantienen contenta, pero es en su vida personal en dónde se encuentra mucho más feliz. Además de la alegría que le brindan día a día sus hijos Oriana -fruto de su matrimonio con Cristóbal Lander- y Nikolás -de su relación con Jeancarlos Canela- la llenan de vida.

A la par, Gaby está muy contenta con su noviazgo con el presentador, Jaime Mayol. Con los pies en la tierra y dispuesta a seguir irradiando alegría, Gaby publicó un mensaje inspiracional que dejó ver lo plena que se siente. “Así, así quiero estar siempre. Agradeciendo cada proceso, entendiendo y respetando que cada quien vive el suyo de forma distinta, desde zapatos diferentes”, escribió la venezolana junto a unas de ella misma.

“No olvidemos nunca que los procesos traen consigo aprendizaje; el camino q recorremos definitivamente es el que nos corresponde recorrer para crecer, para evolucionar y para lograr un entendimiento, que parece mágico”, continuó la actriz, para después invitar a sus followers a ser buenas personas, a pesar de las circunstancias. “Actúa siempre con bondad, pase lo que pase. Que nada te transforme, a menos que sea para ser aún más bondadoso. Bendiciones”, finalizó.