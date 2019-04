Sin duda alguna, el 2019 será un gran año para Sofía Carson. La actriz, que ya tiene en su haber exitosos programas y películas de Disney Channel, así como contratos con Hollywood Records y Repulic Records, actualmente, protagoniza la serie Pretty Little Liars: The Perfectionists. Pero en el pasado, no todo fue éxito tras éxito como ahora: la estrella de Hollywood de 25 años reveló que incluso hubo un año en el que asistió a más de 200 castings.

En una reciente entrevista con la revista Cosmopolitan, Sofia habló de cómo ha sido su historia camino a la fama y las dificultades a las que se enfrentó antes de convertirse en la celebridad que hoy es. "Desde que era niña, algo dentro de mí me indicaba que esto era a lo que me tenía que dedicar", dijo. "Ya sea ahora o cuando llegue el momento, sabía que tenía que hacer esto por el resto de mi vida, así que nunca me detuve".

MÁS: ¿Sofia Carson y sus coestrellas de 'Descendants' participarán en 'Family Feud'?

Cuando se mudó a Los Ángeles, la cantante y actriz se enfocó en abrirse camino en el mundo de la música, tocando la puerta de diferentes casas discográficas. Una de ellas le pidió que les presentara un álbum demo, por lo que ella se dedicó en cuerpo y alma a la producción de su material de presentación y no paró hasta que estuvo listo. "Cada noche, me quedaba despierta hasta las 2:00 o 3:00 de la mañana, sentada en mi piano, en mi dormitorio, tratando de no despertar a mi compañero de cuarto", confesó entre risas. "Debía escribir una canción todas las noches. Compuse más de [...] 25 canciones [ese mes] ".

Finalmente, la disquera le dijo que no estaba interesada y la rechazó. Aún así, ella continuó trabajando duro. "Obviamente fue desgarrador, pero al mismo tiempo continuaba con las audiciones todos los días", compartió. "Creo que [fui] a 200 audiciones en ese año". Mientras adicionaba para la serie de Disney, Liv y Maddie, recibió una llamada del presidente de Disney, quien le pidió que se presentara para la lectura de un guión de una nueva película de Disney Channel que estaban produciendo.

"Entré en la habitación y Kenny Ortega estaba allí, para mí era una locura, porque él es absolutamente icónico", explicó. Se trataba de la audición de su vida, pero nuevamente obtuvo un no, pues según le dijeron, estaba "demasiado verde" para el papel. "Por supuesto, siempre es muy difícil escuchar la palabra ‘no’ porque te hace cuestionarte, ‘¿No soy lo suficientemente bueno? ¿Por qué no yo? O, ¿qué tenían ellos que yo no tenía?’", comentó.

Sin embargo, eso nunca la detuvo. "Continué con las audiciones, seguí escribiendo música, intentando mejorar todos los días, y creo que eso es lo que realmente me ayudó a superarlo". Un mes más tarde, recibió otra llamada para audicionar para el papel principal en una película de Disney Channel, la misma de la que fue rechazada en un principio por no tener tanta experiencia.

Loading the player...

Fue así que Sofía Carson fue elegida para interpretar a Evie en la exitosa serie de Disney Channel Descendants, papel que la lanzaría a la fama y la llevaría a firmar con Republic Records y Hollywood Records solo una semana después. De acuerdo con la cantante y actriz, hay una receta para el éxito. "Hay una cierta magia en este mundo", explicó. "Es una combinación de preparación, -prepárate físicamente lo mejor que puedas-, pasión, suerte y un poco de polvo de duendes, y sincronía".