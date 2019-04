Chris Pérez comparte foto inédita de Selena Quintanilla en el que hubiera sido su aniversario de bodas

Para Chris Pérez, hay fechas en su calendario que nunca olvidará, justo como el 2 de abril. Ese día, pero de hace 27 años, el músico y Selena Quintanilla decidieron huir y casarse en secreto, pues los padres de ella no estaban de acuerdo con su relación. Chris llegó a Selena y Los Dinos como guitarrista y en poco tiempo los dos se enamoraron. Con el tiempo, la familia de la cantante poco a poco se fue acercando a él y terminaron por ceder. El pasado martes, Chris conmemoró un año más del que hubiera sido su 27° aniversario de bodas con la ‘Reina del Tex-Mex’ y compartió con sus fans una foto inédita de él con Selena, la cual causó revuelo en las redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook, el viudo de Selena Quintanilla publicó una foto nunca antes vista, en la que ambos aparecen de espaldas, apoyados uno sobre otro, en pleno escenario. El guitarrista acompañó esa entrañable postal con la siguiente descripción, en la que dejó ver que, a pesar de que han pasado muchos años, siempre la tiene presente en sus pensamientos.

“Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, le prometí a la persona que me entregó esta fotografía que nunca la compartiría en las redes sociales… después de todo, siento que es importante guardar para mí algunas cosas”, escribió el artista. “Pero en este aniversario (2 de abril de 1992, cuando escapamos y nos casamos) siento que tengo que dejarlo ir y compartirlo con el mundo, porque después de todo es una gran fotografía… y representa las cosas más significativas para mí: la vida, el amor, la música y los más importante, la lealtad”.

Tres meses después de ese concierto, la intérprete de Como la Flor perdió la vida a manos de su exasistente, Yolanda Saldívar. Ambas sostuvieron una discusión ocurrida en el motel Days Inn, en Corpus Christi, Texas, y justo cuando Selena se iba a retirar del lugar, fue herida con un arma de fuego. A pesar de haber sido atendida por los servicios médicos, se reportó su muerte tan solo una hora después de haber llegado al hospital.

¿Y quién tomó la misteriosa fotografía?

Los fans no tardaron en reaccionar a la bonita foto e incluso apareció la autora de la fotografía. Se trata de una usuaria llamada Syl Vazquez, quien reveló el lugar y la fecha en la que fue capturada la imagen. Vazquez detalló que se trató del último concierto al que acudió de Selena y Los Dinos en Laredo, Texas, realizado el 1 de enero de 1995. Vazquez detalló que dos años después, le entregó a Chris esa imagen cuando lo vio a él y a su banda tocando en un lugar llamado Old No.2.

También agregó que no estaba molesta con él por haberla compartido, pues lo que ella realmente quería es que él conservara la foto y que no terminara subastada en algún sitio de internet. Chris, así como sus seguidores, quedaron fascinados con la historia de Vazquez y de inmediato él le agradeció el lindo gesto y por supuesto, le agradeció por no haberse molestado con él por haberla publicado.