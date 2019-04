¡Ahora es rubia! El impactante cambio de look de Thalía que sorprendió a sus fans

Thalía es sin duda una de las artistas más innovadoras del mundo del espectáculo. Siempre está pensando en ideas nuevas para su música y sus increíbles videoclips -no en vano las millones de reproducciones que día con día se acumulan en su canal de Youtube-. Sin embargo, la también actriz muestra que siempre está a la vanguardia con sus diferentes looks. Mientras que un día la vemos castaña y lacia, otras con el cabello más claro y rizado, siempre demostrando que es un auténtico camaleón.

En una reciente publicación que la cantante hizo a través de su cuenta de Instagram, sorprendió a sus seguidores por lucir completamente diferente a como estamos acostumbrados a verla, pues lució intensamente rubia, un tono de cabello que jamás había usado y con el que lucía muy bien. "Hola queridos, hoy me levanté muy rubia", se le escucha decir en el video que publicó. Debajo del clip la intérprete escribió: "Nuevo mes, nuevo look".

Aunque Thalía luce bellísima con ese tono de rubio intenso, los fans de la intérprete de No Me Acuerdo se quedarán con las ganas de verla con ese look, pues en la misma publicación se encargó de dejar en claro que su cambio de imagen no era más que parte de una broma para celebrar el April Fools.

Aun así, sus followers quedaron muy sorprendidos ante el radical cambio de la cantante, sin embargo destacaron su belleza. "Tú luces bien como sea. Eres una reina", escribió uno de sus seguidores. "Bienvenida al lado rubio. Luces genial", comentó otro. Entre las publicaciones de sus seguidores destacó también el de una amiga de Thalía, la diseñadora Giannina Azar, quién escribió: "Wow, bella". Tommy Mottola, esposo de la actriz, no se resistió al encanto de su mujer y debajo puso algunos emojis de corazón.

Una belleza natural

Como bien dicen sus fans, Thalía luce increíble se ponga lo que se ponga, aún cuando no está maquillada y sin filtros. Tal y como sucedió el fin de semana pasado, cuando la cantante de Amor a la Mexicana sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una fotografía en la que se dejó ver de cara lavada y sin todo el glamour con el que acostumbra a dejarlos con la boca abierta.

Sin embargo, igual logró quitarles el habla al demostrar que sin todos los vestuarios increíbles que suele usar y sin el maquillaje y peinado, la intérprete sigue luciendo bellísima. No es la primera vez que Thalía se muestra al natural, pues a lo largo de su galería de Instagram se deja ver en diferentes momentos sin maquillaje e incluso enferma. Ella no pierde la oportunidad de mostrarse tal cual es, por eso que se ha ganado el corazón de millones alrededor del mundo.