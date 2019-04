Si le sigues el paso a Jennifer Lopez y sus publicaciones en Instagram, seguro sabrás que se encuentra en Nueva York filmando su próxima cinta, Hustlers. También recordarás que, junto a su prometido, Alex Rodriguez, hizo un reto de cero carbohidratos, y se mantuvo en el gimnasio por horas para lograr los increíbles abdominales que recién presumió en una impactante foto en la que usa un bikini rosa. La mala noticia es que no podemos darte el físico de Jennifer Lopez. La buena noticia es que sí podemos contarte los detalles de su bikini. Y, ¿la mejor parte? El look completo está al alcance de tu bolsillo.

Consige el look Hustlers de Jennifer Lopez (¡a un bajo precio!) en Urban Outfitters Foto: Instagram/jlo

Vayamos por partes. Primero consigue un spray para obtener ese bronceado dorado. ¿Nuestra sugerencia? El Brazil Bronze tanning mousse, una clásica espuma bronceadora que te dará el brillo que JLo luce en su foto de Insta. Y en cuento al bikini, puedes encontrar las dos piezas en Urban Outfitters, en tiendas y en línea. El top I.AM.GIA Ava, y el bikini I.AM.GIA Layla cuestan 60 dólares cada uno. Y no olvidemos los enormes lentes de Quay Autralia que también se venden por 60 dólares.

Es muy fácil (¡y barato!) lograr el look de JLo, pero no tan sencillo como lo fue prepararse para el papel. En la cinta, Jen interpreta a una stripper que roba dinero de sus clientes de Wall Street, y para lucir un físico acorde al personaje, la prometida de A-Rod instaló un tubo de pole dance en su casa. "Tengo a una chica que viene y me enseña", contó a Jimmy Kimmel en una entrevista. "Es muy difícil. Es una chica del Cirque du Soleil. Es fantástica y trabaja conmigo. Tengo moretones por todos lados. Es tan difícil. Respeto mucho a las personas que hacen pole dance. Es algo acrobático. Son conjuntos musculares muy diferentes y las cosas que hacen con sus piernas, boca abajo... pienso: '¡¿Qué?! No puedo... espera. ¿Podemos hacer esa parte de nuevo?'"

En semanas pasadas, Alex y sus hijas fueron vistos visitando Nueva York en el set y hablando con sus compañeras de set, como la actriz de Crazy Rich Asians, Constance Wu

Más estrellas en Hustlers

Según Deadline, la directora de la película, Lorene Scafaria, siempre tuvo a Jennifer en la mente para dar vida a Ramona, el papel principal de la película. "No hay otra actriz que pueda encarnar a este personaje tan crudo y dinámico con cierta complejidad, que sea humano e inteligente", explicó. "Siempre fue ella. Ramona es Jennifer Lopez", agregó. Además de Jennifer Lopez, la película contará con un elenco repleto de estrellas como Cardi B, Constance Wu, Lili Reinhart de Riverdale, Keke Palmer y Julia Stiles.