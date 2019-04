Kim Kardashian celebra el estreno de la temporada 16 de 'Keeping Up With the Kardashians'

No existe familia que llame más la atención que la Kardashian-Jenner. No en vano el éxito de su reality Keeping Up With the Kardashians (E!), el cual sigue el día a día de las cinco hermanas: Kim, Khloé y Kourtney Kardashian, y la de Kendall y Kylie Jenner. Las historias de estas chicas han conquistado al público que adora verlas en su vida diaria desde su primer epiosodio, emitido en el 2007. Las aventuras de la vida real de estas celebridades han dado mucho de qué hablar, por eso no sorprende que a 12 años de su estreno, el programa siga generando mucho interés entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Kim Kardashian celebró el estreno de una nueva temporada con una fotografía que compartió a través de Instagram. En la imagen, vemos a todas las hermanas y a su madre, Kris Jenner, posar sobre sabanas de seda, ataviadas en colores claros. Junto a la postal, Kim escribió: “¡Nuestros dulces 16! No puedo creer que esta noche se estrene la temporada 16 de Keeping Up With the Kardashians. Asegúrense de no perdérsela”. La publicación de Kim ya supera los 2 millones de likes y se ha llenado de felicitaciones en la sección de comentarios de todos los fans que esperaban este estreno.

A lo largo de esta nueva temporada, la familia se centrará en la polémica relación de Khloé y Tristan Thompson, el padre de su hija, la cual terminó hace unas semanas tras darse a conocer que él le fue infiel con la mejor amiga de Kylie, Jordyn Woods, según se puede observar en el primer tráiler que fue difundido hace unos días. Y aunque seguramente la controversia estará a la orden del día, como ya es costumbre en el famoso clan, también podremos ver los momentos más íntimos y especiales.

Con seguridad, los fans del famoso reality ansía ver el momento en el que aparezcan los miembros más pequeños de esta familia: Stormi, la primogénita de Kylie Jenner, y True, la hija de Khloé. Sin embargo, parece que los seguidores de este programa tendrán que esperar para hacer su gran debut, pues ambas hermanas han decido no revelar mucho de la vida de sus pequeñas en la televisión, a pesar de que ellas mismas han sido muy abiertas al mostrar a sus retoños en sus respectivas cuentas de Instagram. "Voy a esperar a que sea lo suficientemente mayor para tomar decisiones por sí misma", dijo Kylie a la revista Interview sobre la exposición mediática de su hija.

Vive su propio reality en redes sociales

No cabe duda de que Kim Kardashian es una de las celebridades pioneras en eso de utilizar las redes sociales a su favor. Basta con darse una vuelta a su galería de Instagram para darse cuenta de que a través de ella, la socialité comparte los momentos más tiernos al lado de su familia y al mismo tiempo promociona los productos de su línea de maquillaje. Eso sin mencionar que no tiene pudor al mostrarse tal y como es y comparte sus secretos de belleza con todo el mundo.